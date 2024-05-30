Ще десять днів тому Зеленський говорив, що "нам ніхто нічого не пропонував" і ідея про НАТО в Україні поки не набула конкретних рис. Президент акцентував, що наразі все тільки на словах.

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Що відомо про можливу коаліцію військових інструкторів в Україні

За даними ЗМІ, за кілька тижнів або й навіть днів європейських інструкторів можуть відправити в Україну.

Французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових на місцях,

– ідеться в повідомленні.

Журналісти інформують, що консультації з цього питання "прискоряться в найближчі кілька днів". А оголосити про відправлення солдатів НАТО в Україну можуть під час візиту Зеленського до Франції. Український президент буде в країні з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 і 7 червня.

Що цікаво, таке оголошення було би дещо символічним, адже минає три з половиною місяці після заяви Макрона про можливе відрядження західного військового підкріплення в Україну. Тож, імовірно, президент Франції зможе нарешті деталізувати свою заяву, яка досі була розмитою.

Заяви Макрона про солдатів НАТО в Україні: що пропонував французький президент

Тоді, в лютому, вони збурили світ і ледь не розсварили Європу. Зараз же голоси щодо відправки в Україну іноземних військ лунають з різних країн, тож коаліція була би логічним кроком. Водночас не зрозуміло, що саме мав на увазі Макрон.

У березні видання Le Figaro назвало п'ять можливих варіантів використання французької армії в Україні. Три з них передбачають безпосередню участь у боях з росіянами, зокрема захист Одеси від окупантів. Утім, це не офіційна інформація.

На початку квітня під час інтерв'ю Володимир Зеленський сказав: не чув від Макрона саме про введення військ НАТО в Україну. Навіть якщо припустити, що Захід готовий до цього, все одно там чекають, що Україна попросить про введення військ. А це ризикований крок: якби Зеленський закликав різні держави відправити їхні війська в Україну, цим могла би скористатися Росія, щоб зупинити західну допомогу. Тоді президент окреслив можливість іноземних громадян долучитися до лав ЗСУ хіба що як добровольців.

У тому ж інтерв'ю Зеленський назвав пропозиції Макрона: місія НАТО може тренувати українських солдатів в країні, в Україні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку, представники НАТО можуть стояти на кордоні.