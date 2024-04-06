19:39, 6 квітня

Росіяни не просто роблять вкиди – у них дуже підготовлена та професійна дезінформаційна політика.

Вони переводять війська на певний напрямок, фотографують їх, у тому числі з супутника, а потім поширюють це через західних партнерів, західні та українські ЗМІ. Часом українські медіа мимохіть допомагають ворогові, поширюючи його наративи.

Ця паніка має ефект вибуху іноді завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні. Але і перебільшувати не треба,

– говорить президент.