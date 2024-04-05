Президент України вирішив перевірити поточну ситуацію у Чернігівській області. Зокрема, це стосується створення фортифікацій у регіоні задля убезпечення від російських військ, передає 24 Канал.

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Зеленський прибув до Чернігівської області

Ворог щодня завдає жорстоких ударів по прифронтових районах нашої держави. Серед них є і Чернігів. Російські загарбники дедалі більше розширюють "географію" застосування своєї зброї, що є надзвичайно небезпечним явищем.

Так, вдень 5 квітня, український президент Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область. Під час робочої поїздки він ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд опорного пункту.

Чернігівщина. Будівництво фортифікацій. Терміни виконання робіт і надійність – головне. Вдячний усім, хто залучений,

– йдеться у повідомленні президента.