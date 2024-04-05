Таким чином Зеленський продовжив санкції РНБО проти топ-контрабандистів та низки українських компаній. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Дивіться також Як російська компанія обходить санкції, а її брат-близнюк співпрацює з ВПС США і NASA

До списку, зокрема, потрапив підсанкційний одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого у мережі називають "королем контрабанди".

До санкційного списку потрапили:

  • Вадим Альперін;
  • Олександр Єрімічук;
  • Юрій Кушнір;
  • Орест Фірманюк;
  • Віктор Шерман;
  • Андрій Попов;
  • Араік Амірханян.

Суть обмежень

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Також потрапили під санкції 86 компаній, які пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, але є низка із Росії, Китаю, деякі розташовані в окупованому Севастополі.

Що цьому передувало

  • Ще у 2021 році Україна ввела економічні санкції проти низки осіб, які були у неофіційному списку топових контрабандистів. Учора, 4 квітня, РНБО продовжила санкції проти них.
  • Власне, у списку фігурував одеський бізнесмен Вадим Альперін. Його та ще одного топ-контрабандиста у 2021 році позбавили українського громадянства.
  • У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а ще унаслідок однієї зі справ Альперіна було передано 300 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.