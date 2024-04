За час війни Росії проти України та геополітичного протистояння з "колективним Заходом" Москва навчилася не лише обходити санкції для закупівлі необхідного технічного обладнання, а й спільно з тим же Заходом виробляти технологічні продукти для американського ринку. Принаймні, на це вказують результати розслідування на основі OSINT розслідування та матеріалів з масиву документів, викладених в мережу українськими хактивістами з групи "КіберСпротив".

Розслідування встановило зв'язки між підсанкційною російською фірмою "Планар Тек" (Planar Tech) та її американським братом-близнюком "Коппер Маунтін Текнолоджіз” (Copper Mountain Technologies). 24 Канал розповідає, як Росія обходить санкції завдяки компанії зі США.

Мовиться про співпрацю російського виробника "Планар" з Челябінська та його американської дочірньої компанії Copper Mountain Technologies, які об'єдналися в одне ціле у своїй міжнародній діяльності. Цьому не завадили навіть жорсткі санкції, накладені на "Планар" через зв'язки з Євгенієм Пригожиним (вбитим воєнним злочинцем і лідером російського воєнізованого угруповання ЧВК "Вагнер", яке звинувачують у воєнних злочинах в Україні, Сирії та Африці). А отже, за участь у військовій машині Путіна та його війні проти України.

Співпраця між російською та американською компаніями була досить публічною до повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, оскільки не було жодних санкцій. Дані про їхню співпрацю зберігаються у відкритих джерелах.

Наводимо цитати зі звіту "Планар", що досі є у відкритому доступі:

Нещодавно ми розробили нову модель синтезатора частоти до 20 ГГц із дуже високою продуктивністю і плануємо запустити його у вересні. Це фактично аналог синтезатора, який раніше виробляла компанія Phase Matrix, яка зараз є підрозділом National Instruments. Ми розраховуємо, що з часом зможемо вийти з цим продуктом на міжнародний ринок. Прикладом для нас є відомі російські компанії "Планар" (Челябінськ) та "Моріон" (Санкт-Петербург). До прикладу, "Планар", який виробляє телекомунікаційне та вимірювальне обладнання, разом зі своїми партнерами відкрив у США компанію Copper Mountain Technologies і успішно продає свої продукти та рішення на американському ринку.

Санкції проти "Планар" і чим займається російська компанія

Планар потрапив під санкції в перші місяці після вторгнення Росії в Україну. Український уряд запровадив санкції проти компанії у відповідь на цілеспрямоване і неспровоковане вторгнення росіян в Україну.

Ці далекосяжні санкції націлені на широкий спектр російських військових підприємств, включаючи підприємства, які розробляють і виробляють винищувачі, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських військових. Санкції завдають удару в саме серце військової машини Путіна. Товариство з обмеженою відповідальністю "Планар" виробляє та постачає електронні компоненти та обладнання. Таким чином, воно бере участь в отриманні вигоди і підтримці російського уряду шляхом ведення бізнесу в секторі електроніки, який має стратегічне значення для російського уряду,

– йдеться в обгрунтуванні санкцій.

У березні 2022 року США та Велика Британія запровадили санкції проти "Планар".

До них також приєдналися Швейцарія та Німеччина, серед інших країн.

При цьому з невідомих причин "Планар" досі не внесений до загального чорного списку ЄС.

Однак із введенням міжнародних санкцій співпраця "Планар" з американською дочірньою компанією Copper Mountain Technologies не припинилася, а лише стала непублічною. Як наслідок, челябінська компанія змушена була перейти на тіньові схеми з посередниками у вигляді новостворених компаній-прокладок.



Мережа зв'язків російської технологічної компанії Planar у світі / Інфографіка

На своєму офіційному сайті компанія позиціонується як "розробник і виробник високотехнологічного електронного обладнання світового рівня".

Компанія була заснована в 1992 році в Челябінську кількома інженерами, що спеціалізувалися на мікрохвильовій електроніці.

У 2003 році росіяни відвантажили за кордон перші аналізатори власної розробки, а до 2022 року "Планар" вже утримував близько 10% світового ринку цих пристроїв , за власними даними компанії.

, за власними даними компанії. У Planar працює понад 400 осіб, включаючи власні центри розробки і виробництва в Челябінську і Томську, які оснащені найсучаснішим обладнанням, а також представництва в Москві і Санкт-Петербурзі.

Крім того, у челябінців є власна філія у США – це компанія Copper Mountain Technologies.

Продукція "Планар" для російської оборонної промисловості

Зв'язок між продукцією "Планар" і російською оборонною промисловістю простежується у витоках контрактів, отриманих групою "КіберСпротив".

Російський постачальник "Протех" зробив комерційну пропозицію "Центру Спеціальних Технологій" (ЦСТ) на постачання передових технологій та електроніки. До переліку входив векторний аналізатор ланцюгів C4420 50Ω (100 кГц – 20,0 ГГц, 4-портовий (S11-S44), розширення частотного діапазону) виробництва Planar.

Зверніть увагу! "Центр Спеціальних Технологій" (ЦСТ) – російське оборонне підприємство, розташоване в Санкт-Петербурзі. Воно перебуває під західними санкціями за допомогу Росії у війні проти України.



Все це стало відомо завдяки масштабному витоку даних на початку 2024 року, в результаті якого військова розвідка України отримала майже 100 гігабайт секретної технологічної документації.

Завдяки витоку документів ЦСТ, Україна отримала доступ до детальних даних про БПЛА "Орлан-10", "Іноходець", комплекси РЕБ "Свет-КУ" та "Леєр-3", а також сотні одиниць військової техніки. Це довело, що “Центр Спеціальних Технологій” відповідає за забезпечення російських виробників зброї необхідними деталями та передовими технологіями. І, як випливає з витоку комерційної пропозиції, він потребував продукції "Планар".

Продукти Planar і Copper Mountain Technologies (CMT) ідентичні

Аналіз пристроїв і компонентів Planar і Copper Mountain Technologies показав, що вони випускають абсолютно ідентичну продукцію. Зовнішній вигляд і характеристики ідентичні, як і назви та артикули.

Іноді серія, колір або дизайн дещо відрізняються. Вони, ймовірно, адаптовані під ім'я офіційного виробника та ринок збуту. Однак вони випускаються з ідентичними технічними характеристиками і загальними артикулами з серій "CABAN" і "COBALT".

При цьому калібрування під американські технології Copper Mountain Technologies відбувається в Росії, в Челябінську.



Ось приклад сертифікату калібрування для технології CMT, з місцем проведення калібрування на заводі в Челябінську.

Патенти на продукцію компаній-близнюків у США та Росії

А як щодо патентів на високотехнологічні продукти? Виявляється, компанії Copper Mountain Technologies і Planar зареєстрували майже ідентичні патенти на ідентичні продукти в США та Росії. Мовиться про вимірювальний модуль віртуального векторного мережевого аналізатора.

У Росії патент належить компанії ТАІР, авторами є Сергєй Заостровних, Владімір Семібратов і Олєг Морозов. При цьому Сергєй Заостровних поєднує керівництво російськими та американськими компаніями. У "Планар" він є директором, а в СМТ вважається технічним директором і засновником компанії.

У США СМТ володіє аналогічним патентом, а його авторами є група розробників, серед яких добре відомий Заостровних з Челябінська, а також колеги Рижов, Бакуров та Іващенко. До них також входить виконавчий директор “Планар” Голощокін, громадянин США російського походження, який зареєстрований у США в Індіанаполісі.

Технічна документація американської компанії Texas Instruments підтверджує ідентичність продуктів Planar та Copper Mountain Technologies, які були знайдені у зразках російської зброї, що використовується армією Путіна проти України.

Існує швидкий метод для перевірки вбудованих антен в контурі або в пристрої. Користувачі можуть перевірити, чи має антена потрібну резонансну частоту, узгодження або смугу пропускання без будь-якої пайки. Для цього потрібно використовувати рефлектометр (або VNA), гнучкий високоякісний кабель, "косичку" ручної роботи і стандартний калібрувальний набір. Нижче наведено приклад з використанням рефлектометра CABAN R60 (аналізатора кабелів і антен) виробництва компанії PLANAR LLC (або моделі R60 від Copper Mountain Technologies) і програмного забезпечення R VNA.

Planar та Copper Mountain Technologies мають спільну технічну документацію

При цьому в документації Planar досі описується процес завантаження англомовної інструкції з експлуатації на сайті Copper Mountain Technologies, що свідчить про ідентичність програмного та апаратного забезпечення. Цитуємо:

Програмне забезпечення VNA Performance Test розповсюджується безкоштовно і доступне для завантаження на веб-сайті PLANAR. Програма підтримує дві мови інтерфейсу: російську та англійську. Щоб завантажити англійську версію, необхідно перейти на сайт Copper Mountain Technologies.

Отже, програмне забезпечення CMT підходить для виробництва Planar. А це говорить про те, що мова йде про одну компанію, яка має два різні офіси в двох різних країнах, між якими існує геополітичний конфлікт через війну путінського режиму проти України. При цьому російська компанія перебуває під санкціями, які мають блокувати будь-яку співпрацю.

Генеральний директор компанії Copper Mountain Technologies американський росіянин Алекс Голощокін сам підтвердив в інтерв'ю ЗМІ фундаментальний зв'язок між Planar і CMT:

Наша компанія названа на честь іншої Мідної гори, яка розташована на Південно-Уральському хребті (в центральній Росії). Челябінськ, де знаходиться наш виробничий центр, розташований у цьому регіоні. Наша команда розробників векторно-мережевого аналізатора (VNA) налічує 15 інженерів. А на виробничій лінії та у відділі контролю якості VNA працює понад 70 висококваліфікованих технічних спеціалістів. Наш офіс в Індіанаполісі займається глобальним розвитком бізнесу та продажами. Підтримка клієнтів також забезпечується двома нашими інженерами в Індіанаполісі.

В іншому інтерв'ю, ще до повномасштабної війни, у 2020 році, Голощокін також згадує "Мідну гору на Уралі" та описує роботу команди розробників у Росії.

За майже 10 років, що минули з моменту представлення першого USB VNA, компанія CMT виросла до 65 компаній – і продовжує зростати – зі штаб-квартирою в Індіанаполісі та великою командою розробників, що базується в Уральських горах Росії, поблизу Мідної гори, найстарішого рудника на Уралі.

Вочевидь це відсилка до популярних в Росії казок Павла Бажова "Мідної гори Господиня".

Оголошення про вакансії свідчать про продовження співпраці після санкцій проти "Планар"

Оголошення про вакансії компанії Planar свідчать про продовження співпраці між російськими та американськими технологічними компаніями. Компанія заявляє, що є "партнером Copper Mountain Technologies, глобального постачальника векторних аналізаторів у 100 країнах світу". Це 10 відсотків від загального ринку.

Партнер "Планар", компанія TAIR, також заявляє про закордонне партнерство при підборі персоналу і, зокрема, опублікувала вакансію програміста C++ (Junior), який теоретично може працювати віддалено як на підсанкційну "Планар", так і на американську Copper Mountain Technologies.

Цитата з презентації:

НВК "ТАІР" є партнером PLANAR та Copper Mountain Technologies у розробці та виробництві векторних аналізаторів, мікрохвильових компонентів та вимірювальних систем. Компанії об'єднали і спрямували свої зусилля і можливості на розвиток електронної промисловості.

Інший партнер, компанія SINECTA, що базується в Томську, має аналогічну вакансію для розробника програмного забезпечення.

Як Planar і CMT вдається співпрацювати, не піддаючи американську компанію вторинним санкціям? Чи існують підставні компанії для торгівлі та передачі технологій?

Дане OSINT-дослідження виявило принаймні одну. Це ТОВ "Сотік", що експортує технології "Планар" до різних країн, переважно фірмам-посередникам у Китаї, про що свідчить статистика експорту.

EXPORTER: COMPANY "SOTIS"

454091, CHELYABINSK REGION, G. CHELIABINSK, UL. ELKINA, 32.

BUYER: ARKOS TRADING PTE LTD

409051, , SINGAPORE, 60 PAYA LEBAR ROAD #12-04,PAYA LEBAR SQUARE.

DESCRIPTION:

ELECTRONIC DEVICES DESIGNED FOR MEASURING PARAMETERS OF TELEVISION SIGNALS OF ANALOG AND DIGITAL CABLE TELEVISION, GENERAL CIVIL APPLICATION:

HS-CODE: 9030893000

TRADEMARK: PLANAR

PRODUCER: PLANAR

SYNECTA є спільною кіпрською дочірньою компанією Planar та CMT

У ланцюжку поставок і співпраці є ще одна компанія – SYNECTA. Вона розробляє програмне забезпечення для продукції CMT і Planar, що ще раз доводить їхню ідентичність. Водночас, на презентаціях SYNECTA зазвичай згадується як частина Copper Mountain Technologies.

На власному сайті SYNECTA позиціонується як частина кластеру PLANAR і декларує лише "партнерські відносини" з CMT.

У той же час, генеральний директор SYNECTA, Алексєй Сурков, також представляється у своєму профілі LinkedIn як керівник ITC Europe, який працює з офісу на Кіпрі.

А як щодо Copper Mountain Technologies? Ми також знайшли Суркова на сайті CMT. Там він представлений як менеджер кіпрського офісу CMT Europe.

Тим часом у Росії Сурков представляє місцеву компанію SYNECTA в Томську, де Planar має власне виробництво.

Звіт про його фінансову діяльність, опублікований 28.02.2024, підтверджує достовірність інформації щодо його посадових осіб.

Засновники та учасники:

Заостровних Сергєй Александровіч – 50%

Алексєй Сурков – 35%.

SYNECTA має налагоджені зв'язки зі світовими гігантами, що базуються в США. У відео про стажування в компанії розповідають про велику клієнтську базу від Boeing, Apple, SpaceX тощо.

Російські технології в оборонному та космічному секторах США

Це привело до ще більш приголомшливих висновків, що свідчать про використання продукції CMT в американській оборонній та космічній промисловості.

Нагадуємо, що електроніка CMT ідентична російській електроніці, що виробляється компанією "Планар", яка заснувала CMT в США.

Copper Mountain Technologies співпрацює з компанією Pacific Antenna Systems LLC, яка надає їй вимірювальні прилади, про що повідомляється на офіційному сайті компанії. PAS виробляє антени з використанням компонентів CMT, які ідентичні російській продукції Planar.

Американська технологічна компанія Pacific Antenna Systems повідомляє на своєму сайті, що вона виробляє технічні паспорти антен супутникового зв'язку, а також радіолокаційні та потужні мікрохвильові антени, що використовуються в авіації.

На своєму сайті Pacific Antenna Systems вказує серед своїх клієнтів Міністерство оборони США. В промо огляді на сайті CMT ця компанія високо оцінила вимірювальні прилади виробництва Copper Mountain Technologies:

Працювати з вимірюваннями mmWave дуже складно, будь-яка неточність може спотворити результати вимірювань. Ви хочете переконатися, що система точна і стабільна. Повторні вимірювання коштують вам часу і грошей. Дані повинні легко піддаватися маніпуляціям і подальшій обробці, що є особливістю USB-векторних мережевих аналізаторів Copper Mountain Technologies.



Ми були приємно здивовані тим, як вимірювання CobaltFx FEV-10 порівняно з вимірюваннями інших постачальників. Ми обрали CMT VNA за простоту використання та вартість. Ми працюємо з усіма видами антен: радіолокаційними, радіоелектронної боротьби та телекомунікаційними. Вони вимагають тестування в різних типах середовищ, і розмір і портативність системи розширення частоти FEV-10 дозволили це зробити. Підтримка клієнтів була чудовою. Великі компанії ставлять вас у чергу, але Copper Mountain Technologies реагує на нас швидко, навіть якщо ми невелика компанія.

Pacific Antenna System – один з партнерів Copper Mountain Technologies, що має оборонні контракти. Їхню співпрацю висвітлено в тематичних дослідженнях.

"Pacific Antenna Systems" – це компанія з розробки антен, розташована в Камарілло, штат Каліфорнія. PAS має велику історію проектування, яка налічує понад 70 років досвіду в розробці антенних систем. Компанія розробляє антенні рішення для різноманітних застосувань, включаючи зв'язок, радар, велику потужність",

– йдеться у звіті.

Я був здивований такою ж точністю і стабільністю, яку Copper Mountain Technologies забезпечила зі значно дешевшим пристроєм,

– говорить Ентоні Макарі, віце-президент Pacific Antenna Systems.

Міністерство оборони США підтвердило закупівлю антен виробництва Pacific Antenna Systems, які включають компоненти виробництва Copper Mountain Technologies, у повідомленні на своєму сайті.

"Наступні проекти, які отримають фінансування через пілотну програму APFIT: Advanced Sensor Package Procurement, ВМС США, Arete Associates, Каліфорнія, Арізона і Флорида.

Прискорює закупівлю мультисенсорного корисного навантаження для використання в безпілотних підводних апаратах. Забезпечує безпечний прохід військово-морських сил США і союзників завдяки вдосконаленим можливостям пошуку мін.

Радіолінії захисту від перешкод для забезпечення стійкості морських операцій, Корпус морської піхоти США, Pacific Antenna Systems, Titan Systems LLC і Naval Systems, Каліфорнія і Меріленд.

Початкова закупівля невеликих антен для стійкого зв'язку, які відповідають зовнішнім обводам тактичних літаків. Забезпечує високу швидкість передачі даних, яка може бути масштабована для підтримки потреб багатьох місій і з'єднує національні технічні засоби з тактичною перевагою".

Отже, російські технології потрапляють у військовий сектор США, наприклад, в антени, що використовуються в літаках. Але не тільки. Вони також потрапили до космосу.

Технологічні поставки для NASA

Після того, як NASA повідомило про випробування нового космічного датчика пального на Місяцеході і заявило, що технологія космічного датчика пального, покликана вирішити цю проблему, буде продемонстрована під час майбутньої подорожі на Місяць, компанія CMT похвалилася використанням своєї технології. Технологія RFMG використовує радіохвилі і антени в баку для вимірювання кількості пального, йдеться у звіті. Антени походять від компанії CMT, заснованої росіянами, які виробляють ідентичну технологію.

Ось що компанія Copper Mountain Technologies написала на LinkedIn про свою участь у проектах NASA:

Ми "на сьомому небі від щастя", коли дізналися, що радіочастотний вимірювач маси NASA (RFMG), який використовує для тестування 1-портовий VNA від CMT, досяг критичної точки оцінки з його майбутнім запуском на поверхню Місяця в рамках ініціативи організації Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Контракти CMT для оборонної промисловості США

Copper Mountain Technologies також співпрацює з Verus Research, науково-дослідницькою компанією, щоб надавати ВНА метрологічного рівня. Verus Research – це команда науковців та інженерів-дослідників, які працюють у сфері досліджень та розробок для клієнтів федерального сектору, включаючи Міністерство оборони, Міністерство енергетики та NASA. Вони працюють у таких сферах, як спрямована енергетика, супутниковий зв'язок, радіоелектронна боротьба та проектування радіочастотних антен.

Copper Mountain Technologies постачає USB-векторні мережеві аналізатори для оборонної промисловості. Компанія демонструє свою продукцію, яка належить до наступних категорій NAICS: "Виробництво приладів для вимірювання і тестування електроенергії та електричних сигналів", "Виробництво аналітичних лабораторних приладів" та "Виробництво інших електронних компонентів".

Список продуктів:

Система тестування антен 5G OTA для далекого поля до 72 сантиметри.

Система тестування антен 5G OTA для далекого поля до 133 сантиметри.

Тестова система для тестування антен 5G OTA для далекого поля до 193 сантиметри.

На своєму сайті Copper Mountain Technologies повідомляє, що проводить щорічне калібрування VNA у своїх калібрувальних лабораторіях в Індіанаполісі та на Кіпрі, які акредитовані відповідно до визнаного міжнародного стандарту ISO/IEC 17025. Нагадаємо, що CMT та російський "Планар" мають спільну кіпрську дочірню компанію SYNECTA.

Згідно з офіційними даними, Copper Mountain Technologies отримала контракти від таких оборонних відомств, як NSWC Crane Division of the Naval Surface Warfare Centers, Центр спільних служб NASA та AFLCMC Wright Patterson AFB. У 2015 році Командування військово-повітряної освіти та підготовки профінансувало придбання векторного мережевого аналізатора Planar 808/1 для AFLCMC Wright Patterson AFB у компанії Copper Mountain Technologies за спрощеною процедурою закупівель.

Як бачимо, на той час компанія CMT постачала оборонним відомствам США продукцію під брендом російського виробника "Планар". З федеральними контрактами компанії можна ознайомитися тут.

Компоненти виробництва CMT для ВПС США

Продукція CMT також потрапила на озброєння Військово-повітряних сил США. Copper Mountain Technologies співпрацює з компанією Compass Technology Group, яка "зосереджена на застосуванні інноваційних досліджень у галузі вимірювання матеріалів у своїх продуктах".

Згідно з веб-сайтом CMT, Compass Technology Group інтегрує мережеві аналізатори Copper Mountain Technologies у свої системи з датчиками.

Дослідницька лабораторія ВПС США опублікувала статтю, в якій детально описується співпраця між AFRL і Compass Technology Group в галузі спеціальних методів дослідження матеріалів. Згідно зі статтею, Дослідницька лабораторія ВПС США і Compass Technology Group підписали угоду про співпрацю в рамках двох проектів, які мають безпосередній вплив на програми ВПС США в галузі передових спеціальних матеріалів.

Співпраця з CTG також згадується в статті Міністерства оборони "Air Force Teams With Industry to Further Aircraft and Radome Coating Research" ("Повітряні сили об'єднують зусилля з промисловістю для подальших досліджень покриттів для літаків і ракетоносіїв").

У межах проєкту AFRL надала малогабаритну мікрохвильову систему датчиків прозорості Compass Technology Group для проведення випробувань і подальшої неруйнівної оцінки покриттів літаків і обтічників радіолокаційних станцій. Система використовує дві роботизовані руки, кожна з яких має один з передових датчиків мікрохвильового картування Compass Technology, для сканування компонентів з метою вимірювання покриттів. Ми пам'ятаємо, що компанія CMT, яка співпрацює з CTG, спеціалізується на вимірювальних пристроях.

Антиросійські санкції та оборонні контракти США

Всі ці факти доводять, що російська технологічна компанія "Планар" і американська Copper Mountain Technologies залишаються практично однією і тією ж компанією і розробляють ідентичні продукти, але для різних ринків. У той час як "Планар" перебуває під санкціями США за зв'язки з військовою машиною Путіна, Copper Mountain Technologies отримує контракти з американською оборонною промисловістю та NASA.

Ці факти вимагають особливої уваги. Адже це говорить про те, що російському виробнику, безпосередньо пов'язаному з роботою на військову машину Путіна, міжнародні санкції не перешкоджають у співпраці чи міжнародній торгівлі.

Це не дивно, адже численні журналістські розслідування вже показали, що Росія знайшла способи обійти санкції, використовуючи треті країни та підставні компанії для закупівлі технологій та підтримки свого військового потенціалу.

Як бачимо, навіть спільний бізнес підсанкційних компаній на Заході цілком можливий.

Але як це стало можливим, які шляхи обходу санкцій, як їх закрити і як покарати винних – це відкриті питання до уповноважених інституцій у США. Лише якнайшвидше запровадження санкцій не дозволить Росії продовжувати війну і вбивати невинних українців, а також надасть можливість США ліквідувати велику прогалину у системі власної безпеки, адже росіяни, пов'язані з воєнними технологіями РФ, що отаборилися в американській "оборонці", – це пряма загроза.