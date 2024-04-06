Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони мають певний тактичний успіх на двох напрямках. Мова про Куп'янський та Лиманський напрямки.

Дивіться також Відважний жест – раз на тиждень: в ОК "Південь" відповіли, як ворог використовує КАБи

Під Авдіївкою була наймасовіша спроба прорвати оборону ЗСУ

Для прориву окупанти використовували танки, зокрема найсучаснішу модель Т-90, яка коштує близько 4,5 мільйона доларів, та бойові машини піхоти. Росіяни значно переважали в живій силі, тож бої були жорсткі. Але українські десантники мужньо чинили опір і перетворили масштабний наступ росіян на операцію з утилізації їхньої сучасної техніки.

Хронологія російських атак:

29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП, Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т90 та 8 БМП.

30 березня росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Три танки знищено, також обидві машин піхоти.

31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю.

"Танки і БМП противника були знищені за допомогою протитанкових засобів та вогнем наших бронегруп, екіпажі яких виїжджали для стрільби на пряме наведення", – навели деталі десантники.

Ситуація на Авдіївському напрямку 6 квітня

Січеславські десантники сьогодні успішно відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки. Воїни 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади продовжують вести запеклі бойові дії на Авдіївському напрямку,

– зазначили у Генштабі.

Там указали, що бої тривають. Ситуація напружена, та десантники дають гідну відсіч і стримують навалу ворогів.

Скільки ворожої техніки знищено 6 квітня

"Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ", – сказано в повідомленні.

Січеславська бригада десантників палить російські танки: дивіться відео

Чи змінюється тактика росіян

Зараз не вщухають артилерійські обстріли, окупанти запускають дрони, а також штурмують позиції десантників.

"Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в дописі.

Захисники говорять: завдяки злагодженій роботі на всіх рівнях успішно боронять рідну землю та палять ворожу техніку. Вони розуміють, за що борються, тож зроблять усе можливе, щоб не дати ворогові просунутися.

Цікаво! У Службі зв'язків з громадськістю 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зазначили: для окупантів 6 квітня стало черговою "Прохорівкою" з утилізації військової техніки.



Таким чином там натякнули на поразку радянської армії у битві під Прохорівкою 1943 року. Тоді було втрачено дуже багато танків, а в історію вона увійшла як найбільша танкова битва (хоча історики спростовують це).