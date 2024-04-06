Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк, зазначивши, що на Херсонському напрямку з боку противника спостерігається дуже виважена обережність в використанні тактичної авіації.

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Дуже швидко втікають

Росіяни рідко наважуються наближатися до пускових рубежів, з яких може випускати керовані авіабомби.

Фактично останній місяць росіяни роблять такий відважний жест – один раз на тиждень. Тоді літак наближається, спрямовує керовані авіабомби – одну, дві або три – в напрямку правого берега і дуже швидко ретирується з того напрямку. Він там почувається в небезпеці,

– пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня.

Водночас на Запорізькому напрямку відбувається більша активність ворожої авіації. Окупанти почуваються там більш розкуто, і дуже часто використовують керовані авіабомбою.

"Вони щодобово хоча б одну, дві, три авіабомби спрямовують. В середньому тримають свій резерв на позначці 5 – 7 керованих авіабомб на цих напрямках. Також паралельно росіяни застосовують некеровані авіаційні ракети. У такий спосіб ворог підкріплює свої штурмові дії з авіації", – наголосила Наталія Гуменюк.

Зверніть увагу! Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що єдине, що допоможе у боротьбі з ворожими керованими бомбами – це винятково тактична авіація. Коли Україна отримає винищувачі-перехоплювачі F-16, то розосередить їх по всій лінії фронту. За його словами, вони працюватимуть ефективніше, тому що плече ураження у них більше, ніж у тактичної авіації Росії. F-16 зможуть відігнати ворожі літаки, носії КАБів, далеко від лінії фронту.

Ситуація на Херсонському напрямку