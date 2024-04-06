Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що ворог спрямував "Шахеди" з Півдня, передає 24 Канал.
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Під загрозами ударів були промисловість, агропромисловість і енергетика
Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони була досить-таки потужною.
Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Водночас додала, що розуміючи особливості зараз пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіони можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.
На жаль, відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства, але, на щастя, люди не постраждали,
– підкреслила керівниця пресцентру.
Зауважила, що бойова робота була результативною. Зокрема, оборонці неба збили 3 дрони в Запорізькій області, 3 – у Дніпропетровській, 1 – у Миколаївській і 7 на Херсонщині. Додала, що це демонструє географію напрямку руху дронів і пріоритети агресора.
Знову ж таки (пріоритети – 24 Канал) – промисловість, агропромисловість і енергетика були під загрозами ударів,
– підсумувала Гуменюк.
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На Харківщині є жертви та постраждалі
- Вночі 6 квітня окупанти атакували дронами й Харків. Зокрема, Шевченківський район міста.
- Станом на 7 ранку уже відомо, що внаслідок ворожого удару загинули 6 людей.
- Ще щонайменше 10 постраждали. У них вибухові травми та осколкові поранення.
- Стан постраждалих – легкий та середній, уточнив голова ОВА.
- Пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль.
- "Виключно цивільні об'єкти", – підкреслив Олег Синєгубов.
- Усі служби вже усувають наслідки російського терору.