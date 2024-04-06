Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що ворог спрямував "Шахеди" з Півдня, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Під загрозами ударів були промисловість, агропромисловість і енергетика

Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони була досить-таки потужною.

Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Водночас додала, що розуміючи особливості зараз пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіони можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.

На жаль, відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства, але, на щастя, люди не постраждали,

– підкреслила керівниця пресцентру.

Зауважила, що бойова робота була результативною. Зокрема, оборонці неба збили 3 дрони в Запорізькій області, 3 – у Дніпропетровській, 1 – у Миколаївській і 7 на Херсонщині. Додала, що це демонструє географію напрямку руху дронів і пріоритети агресора.

Знову ж таки (пріоритети – 24 Канал) – промисловість, агропромисловість і енергетика були під загрозами ударів,

– підсумувала Гуменюк.

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