Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что враг направил "Шахеды" с Юга, передает 24 Канал.
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Под угрозами ударов были промышленность, агропромышленность и энергетика
Боевая работа подразделений противовоздушной обороны была довольно-таки мощной.
На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонщины, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область,
– отметила Наталья Гуменюк.
В то же время добавила, что понимая особенности сейчас времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.
К сожалению, произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но, к счастью, люди не пострадали,
– подчеркнула руководитель пресс-центра.
Заметила, что боевая работа была результативной. В частности, защитники неба сбили 3 дроны в Запорожской области, 3 – в Днепропетровской, 1 – в Николаевской и 7 на Херсонщине. Добавила, что это демонстрирует географию направления движения дронов и приоритеты агрессора.
Опять же (приоритеты – 24 Канал) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов,
– подытожила Гуменюк.
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На Харьковщине есть жертвы и пострадавшие
- Ночью 6 апреля оккупанты атаковали дронами и Харьков. В частности, Шевченковский район города.
- По состоянию на 7 утра уже известно, что в результате вражеского удара погибли 6 человек.
- Еще по меньшей мере 10 пострадали. У них взрывные травмы и осколочные ранения.
- Состояние пострадавших – легкое и среднее, уточнил глава ОВА.
- Повреждены многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль.
- "Исключительно гражданские объекты", – подчеркнул Олег Синегубов.
- Все службы уже устраняют последствия российского террора.