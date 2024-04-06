Воздушную тревогу в области объявили около 4:00. Тогда же в ОВА предупредили об угрозе атаки крылатыми ракетами.

Обратите внимание "Калибры" и крылатые ракеты с Ту-95МС атаковали Украину

В Запорожье прогремели несколько взрывов

Первый взрыв прогремел в Запорожье в 5:46, об этом сообщил глава военной администрации Иван Федоров. Уже через 10 минут в областном центре слышали повторный взрыв. Отбой воздушной тревоги в Запорожской области прозвучал в 6:30.

Впоследствии стало известно о последствиях утренней атаки ракетами.

Повреждены промышленные предприятия,

– написал Федоров.

К счастью, предварительно, обошлось без пострадавших.

Важно! В ночь на 6 апреля красной была вся Украина. Сначала оккупанты запустили "Шахеды", а потом крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС и "Калибры" из Черного моря. Взрывы раздавались в Хмельницкой области, на Киевщине.



Кроме того, оккупанты ударили по Харькову. Там по состоянию на утро 6 апреля есть уже 6 погибших и 10 раненых. "Прилетело" по жилой застройке города – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

Предварительная атака на Запорожье