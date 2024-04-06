Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. Информацию об изменении ситуации пообещали публиковать дополнительно.
В 4 утра 6 апреля из сообщений мониторинговых каналов стало известно о взлете нескольких бортов вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А через несколько минут и Воздушные силы подтвердили пуски ракет.
Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. Информацию об изменении ситуации пообещали публиковать дополнительно.