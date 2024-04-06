Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях. Інформацію про зміну ситуації пообіцяли публікувати додатково.

Трохи раніше Окупанти запустили по Одесі ракету з літака над морем: що відомо про наслідки

Ракетна атака 6 квітня: що відбувалося

04:26, 6 квітня На цей час у повітряному просторі України також залишається інша загроза – дрони-камікадзе типу "Шахед". Здебільшого вони рухаються на Захід країни.

04:17, 6 квітня Розрахунковий час входження крилатих ракет у повітряний простір України – близько 05.00, пишуть Повітряні сили. Залетіти можуть з північного сходу.

04:05, 6 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для північних, південних та східних областей через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Зауважмо, що на момент пусків ракет вже багато годин тривала атака дронами-камікадзе типу "Шахед". Моніторингові канали пишуть про щонайменше 7 БпЛА, які ще залишилися в українському повітряному просторі. Головно вони зосередилися на Заході, зокрема Вінницькій та Хмельницькій областях.

Попередня масована ракетна атака ворога на Україну відбулася в останню ніч березня. Тоді запустили 14 ракет із Ту-95МС, а також застосували інші типи такого озброєння та кільканадцять "Шахедів".