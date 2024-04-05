За повідомленням місцевих ЗМІ, у місті пролунали вибухи.
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Перехопили у польоті
Згодом стало відомо, що вибухи були пов'язані з роботою сил ППО по ворожій цілі. І як виявилося, успішній.
Ракету, яку випустили окупанти, збили на підльоті до міста. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків побито скління торговельних об'єктів у прибережній зоні. На щастя, постраждалих немає.
У Силах оборони Півдня уточнили, що ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації над Чорним морем.
Перед цим Повітряні сили заявили про запуск на місто Х-59.
Росія вдарила балістикою по Запоріжжю
- Протягом 5 квітня в обласному центрі Запорізької області лунали вибухи. Окупанти двічі атакували місто. Спершу після обіду вони вдарили трьома балістичними ракетами, а пізніше ближче до вечора завдали удару ще двома ракетами по тому самому місцю.
- Внаслідок атаки загинули 4 людей. Поранення отримали понад 20. За попередніми даними, 6 – у важкому стані, 15 інших теж госпіталізовані. Серед них є діти, зокрема хлопчик 9-ти років.
- Відомо, що серед постраждалих – дві журналістки, які отримали травми під час повторного удару по місту.
- Пошкоджено заклад освіти, чотири заклади торгівлі, 20 приватних та дев'ять багатоповерхових будинків.
- Противник не вперше завдає ударів по тому самому місцю. До подібної тактики він вдавався під час атаки "Шахедів" на Харків 4 квітня, яка забрала життя трьох працівників ДСНС. Рятувальники і медики також загинули під час обстрілу Одеси у березні.
- Нагадаємо, що вночі окупанти обстріляли житлові будинки у Покровську. Поранення дістали 5 людей, серед них – ціла родина з бабусі, дідуся, їхньої доньки та 14-річного онука.
- Цей удар повністю зруйнував офіс гуманітарної організації "Лікарі без кордонів".