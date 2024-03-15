У місті за 40 хвилин поки тривала повітряна тривога пролунало 4 вибухи. Усе, що відомо про наслідки удару по Одесі – читайте у тексті 24 Каналу.

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Росія вдарила в одне місце двічі

Повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – оголосили об 11:01. Вже за кілька хвилин пролунав перший вибух у Одесі. Повітряні сили інформували про ракету у напрямку до міста.

Об 11:21 на Одещині знову пролунали вибухи. Об 11:48 пролунав відбій у всіх південних областях. Одразу ж стало відомо про постраждалих та загиблих. Ймовірно, місто атакували балістикою.

Чим бив ворог

Сили оборони Півдня повідомили, що ворог запустив по Одесі балістичні ракети типу Іскандер-М. Атакували із території окупованого Криму.

Що це за ракетний комплекс Ракетний комплекс "Іскандер" призначений для ураження малих та великих цілей у глибині оперативної території військ противника. Крім цього, потенційно може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.

Крім цього, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Загинули фельдшер та рятувальник

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС. Вони прибули на місце після перших вибухів, щоб надавати допомогу постраждалим.

Серед медиків і рятувальників також є тяжко поранені, – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

.Кількість поранених та жертв можуть зрости.

Зверніть увагу! Всі охочі можуть здати кров для постраждалих одеситів та українських військових за адресами: вулиця Академіка Воробйова, 5, міська лікарня № 11, телефон – (048) 795 13 15;

Бісквітний провулок, 2/3, обласна станція переливання крові – телефон (048) 776 04 67.

Деталі атаки

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що серед постраждалих є люди у важкому стані.

На відео, які поширюють у соціальних мережах, видно, що поранені цивільні. Це абсолютно протилежне до того, що можуть заявляти пропагандисти, які традиційно заявили про удар по скупченню "іноземних найманців". Удар прийшовся по цивільних об'єктах, цивільній житловій забудові.

Є щонайменше 14 загиблих

Ракетний удар забрав життя 14 людей. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Також відомо про 46 постраждалих. Серед них 7 працівників ДСНС.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.

Однак кількість жертв може зрости. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожого уару усувають.

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