Вибухи лунали щонайменше на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині. На жаль, у Вінницькій області загинули та поранились люди.

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Що військові розповіли про атаку росіян "Шахедами"

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що у ніч проти 15 березня 2024 року окупанти вдарили по Україні:

7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 – по Харківщині та Донеччині,

однією керованою авіаційною ракетою Х-59 – по Полтавщині,

27-ма ударними безпілотниками типу Shahed з Приморсько-Ахтарська, Курської області Росії.

В результаті бойової роботи збито 27 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей,

– розповіли військові.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що повітряний напад відбивали:

зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ,

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

підрозділи радіоелектронної боротьби.



Україна збила 27 дронів-камікадзе типу "Шахед"

Що відомо про атаку росіян по Україні