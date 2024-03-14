Пізно ввечері російські військові запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Дрони-камікадзе долетіли також до Вінницької області, де один із них влучив у житловий будинок.

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Ворог атакував житловий будинок

Детальніше про це розповів глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він зазначив, що в області зафіксували влучання БпЛА у житловий будинок.

Відомо, що трьох людей госпіталізували. На місці продовжують виконувати свою роботу відповідні служби.

Прохання не нехтувати сигнали повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!

– наголосив він.

Звернімо увагу, що станом на 22:15 повітряна тривога зберігається на Хмельниччині та Вінниччині. Не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може вберегти ваше здоров'я та життя!

Вибухи на Хмельниччині