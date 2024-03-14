Пізно ввечері російські військові запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Дрони-камікадзе долетіли також до Вінницької області, де один із них влучив у житловий будинок.

Читайте також Росія атакує Україну дронами: куди прямують ворожі "Шахеди"

Ворог атакував житловий будинок

Детальніше про це розповів глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він зазначив, що в області зафіксували влучання БпЛА у житловий будинок.

Відомо, що трьох людей госпіталізували. На місці продовжують виконувати свою роботу відповідні служби.

Прохання не нехтувати сигнали повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!
– наголосив він.

Звернімо увагу, що станом на 22:15 повітряна тривога зберігається на Хмельниччині та Вінниччині. Не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може вберегти ваше здоров'я та життя!

Вибухи на Хмельниччині

  • Звернімо увагу, що під атакою "Шахедів" також Хмельницька область. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:09. Повітряні сили тоді попереджали, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку регіону.
  • Писали, що кілька груп "Шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. І що решта рухалася курсом на захід.
  • А вже о 21:53 місцеві ЗМІ почали писати про те, що в межах області чули гучні звуки вибухів.
  • Повітряні сили о 21:54 також повідомили, що група "Шахедів" на Хмельниччині рухається на північний захід.
  • А станом на 22:10 Повітряні сили попереджали про те, що дрони рухаються у напрямку Старокостянтинова.