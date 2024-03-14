Поздно вечером российские военные запустили несколько групп “Шахедов” по Украине. Дроны-камикадзе долетели также до Винницкой области, где один из них попал в жилой дом.
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Враг атаковал жилой дом
Подробнее об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он отметил, что в области зафиксировали попадание БПЛА в жилой дом.
Известно, что трех человек госпитализировали. На месте продолжают выполнять свою работу соответствующие службы.
Просьба не пренебрегать сигналы воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!
– подчеркнул он.
Обратим внимание, что по состоянию на 22:15 воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может уберечь ваше здоровье и жизнь!
Взрывы в Хмельницкой области
- Обратим внимание, что под атакой "Шахедов" также Хмельницкая область. Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:09. Воздушные силы тогда предупреждали, что дроны-камикадзе движутся в направлении региона.
- Писали, что несколько групп "Шахедов" из Винницкой области заходят в Хмельницкую и Житомирскую области. И что остальные двигались курсом на запад.
- А уже в 21:53 местные СМИ начали писать о том, что в пределах области слышали громкие звуки взрывов.
- Воздушные силы в 21:54 также сообщили, что группа "Шахедов" в Хмельницкой области движется на северо-запад.
- А по состоянию на 22:10 Воздушные силы предупреждали о том, что дроны движутся в направлении Староконстантинова.