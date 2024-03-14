Атаку дронов россияне традиционно начали с юга – с оккупированной территории Херсонщины в направлении Николаевщины. Где сейчас находятся вражеские БПЛА, читайте дальше.

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21:34, 14 марта

На Житомирщине объявили воздушную тревогу.

21:34, 14 марта

Несколько групп "Шахедов" из Винницкой области заходят на Хмельнитчину и Житомирщину. Остальные – курсом на запад.

21:24, 14 марта

Воздушные силы заявили, что "Шахеды" сейчас – в разных районах Винницкой области, движутся курсом на запад.

21:16, 14 марта

Мониторинговые каналы пишут, что более 10 беспилотников – на Западе страны. Сейчас они летят в Хмельницкую область.

21:14, 14 марта

Хмельницкая область – воздушная тревога.

21:03, 14 марта

Вражеские дроны находятся в Винницкой и Черкасской областях. Они направляются на запад.

20:35, 14 марта

Одесская область, Херсонщина, Николаевщина – отбой воздушной тревоги.

20:32, 14 марта

В Черкасской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

20:22, 14 марта

Где сейчас "Шахеды"

Ударные дроны находятся на Николаевщине, в Одесской, Кировоградской области. Беспилотники направляются в Винницкую и Черкасскую области.

20:12, 14 марта

Группа "Шахедов" приближается к Кропивницкому с юга.

19:53, 14 марта

Силы обороны Юга заявили о работе ПВО в Одесской области по БПЛА. Они попросили местных жителей не снимать работу средств противовоздушной обороны.

19:40, 14 марта

"Шахеды" находятся на границе Николаевской и Одесской областей и на границе Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Они направляются на северо-запад.

19:24, 14 марта

Атака дронов на Николаевскую область с юга продолжается

  • Первая группа "Шахедов" с Николаевщины направляется в направлении Одесской области.
  • "Шахеды" на севере Николаевщины, курсом на запад.
  • Несколько групп БПЛА на севере Херсонщины движутся вдоль границы Херсонской и Днепропетровской областей в западном направлении.
19:09, 14 марта

Оккупанты запустили ударные БПЛА

Воздушные силы сообщили об атаке "Шахедов" на Николаевщину с юга. Первая группа направляется на северо-запад. Вторая группа с территории Херсонщины летит Николаевскую область по западному курсу.