В последнее время Украина усиливает атаки беспилотников по НПЗ страны-агрессора. Алексей Данилов отметил, что Киев ни у кого не будет спрашивать разрешения о том, какие цели поражать на территории России.

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Не будут спрашивать разрешения

Секретарь СНБО заявил, что Украина не будет советоваться относительно ударов по территории России, которые касаются военно-промышленного комплекса.

Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в России, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию – оно все будет уничтожаться,

– заявил Данилов.

В то же время он отреагировал на сообщения формирований легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона о новых боях в Курской и Белгородской областях России, граничащих с Украиной.

"В России какое-то там волеизъявление и поехали эти люди проголосовать. Обычная практика. Это же граждане России, с паспортами России и имеют право", – утверждает секретарь СНБО.

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