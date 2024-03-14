Издание подготовило материал по поводу недавних атак беспилотников на российские НПЗ. Украина усиливает удары за несколько дней до ожидаемого переизбрания Владимира Путина на уже 5-й президентский срок.

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Россия теряет ресурсы

Анонимный источник в Минобороны Украины сообщил изданию, что наше государство "реализует хорошо спланированную стратегию по уменьшению экономического потенциала России". Недавно были нанесены успешные удары по трем российским нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областях. По словам источника, были атакованы одни из крупнейших НПЗ в России. Также под атакой дронов оказался Новошахтинский завод.

Наша цель – забрать ресурсы нашего врага и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия использует непосредственно для войны,

– объяснил неназванный собеседник.

В материале отмечается, что эти атаки дронами произошли после прорыва границы страны-агрессора российскими добровольцами. Они заявили, что осуществили трансграничные атаки и установили контроль над селом Теткино в Курской области.

Последние удары Киева, кроме нацеливания на глубокие запасы нефти в России, могут быть частично направлены на то, чтобы донести до россиян последствия войны именно тогда, когда страна готовится к президентским выборам,

– пишет издание.

В материале отмечается, что это голосование фактически принесет Путину 5-й президентский срок. Его правление Россией продолжится до 2030 года.

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