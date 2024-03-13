Соответствующие ролики местные жители активно выкладывали в сеть. На них можно увидеть, как беспилотник кружит возле нефтезавода, после чего попадает в один из его объектов, что сопровождается взрывом.

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Самолет, летал и попал

Эпично наблюдать за тем, как местные жители стоят на улице чуть ли не с разинутыми ртами и наблюдают за полетом беспилотника. Дрон аккуратно залетает над территорией нефтезавода в Рязани, после чего резко идет на снижение и попадает. Говорят, что "Рязаньнефтепродукт" атаковали три беспилотника. И что они попали в две установки по переработке.

Россияне смотрят, как беспилотник летит на нефтезавод в Рязани: смотрите видео

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Обратим внимание, что об атаке нефтезавода начали сообщать сами местные жители. По состоянию на 6 утра по Киеву местные власти решили замалчивать то, что происходит в регионе. Тем временем телеграм-каналы сообщали о том, что вспыхнул пожар и в небо поднимается густой дым.

Собственно, жители жаловались на то, что по предприятию ударили тремя дронами-камикадзе. Сама атака произошла утром. Очевидцы снимали беспилотники в небе как над Рязанью, так и над областью.

РосСМИ писали, что под атаку беспилотников попало АО "Рязаньнефтепродукт". По имеющейся информации, беспилотник попадал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. И что в результате этого пострадали два человека.

Писали также, что в результате атаки нефтезавода в Рязани вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров. И что пострадавшим оказывали медицинскую помощь, после чего их госпитализировали.

Обратим внимание, что российское минобороны позже начало хвастаться якобы успешной своей работой. Уверяли, что ночью и утром 13 марта якобы предотвратили 58 атак с применением беспилотников.

Мол, 11 удалось сбить над Белгородской областью, 8 – над Брянской, 29 – над Воронежской, 8 – над Курской, 1 – над Ленинградской и 1 над Рязанской.

Можем предположить, что Рязанскую атаковали по меньшей мере 4 беспилотника, если три из них попали в нефтезавод. К слову, местные власти хвасталась, что якобы сбила более 30 дронов. Как всегда, не могут договориться и выдавать хотя бы одинаковые цифры, когда нагло врут.