Какие последствия атаки, где именно расположена российская нефтебаза, показывает на карте 24 Канал.

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Дроны атаковали нефтебазу в Рязани

Утром 13 марта росСМИ сообщили об атаке на нефтебазу в Рязанской области. Также показали видео. На кадрах видно, как в небо поднялся огромный столб густого черного дыма.

Где расположена Рязань: смотрите на карту

Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев заявили, что в Рязани под атакой дронов оказался нефтезавод. Вспыхнул пожар. Площадь уже достигла по меньшей мере 100 квадратных метров.

Пропагандисты со ссылкой на источники сообщили, что горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов. Оккупанты традиционно молчат, поэтому официальных данных пока нет.

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Где расположен Рязанский нефтеперерабатывающий завод: смотрите карту

Заметим, что этот нефтеперерабатывающий завод расположен более чем в 700 километрах от Харьковской области. И почти столько же от Сумской.

Горела нефтебаза в Орле, "Лукойл" в Нижегородской области