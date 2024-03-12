Губернатор Орловской области России Андрей Кличков о инциденте сообщил ориентировочно в 2:30 12 марта. По его данным, там вспыхнул пожар, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Орле

Кличков написал, что в Орле упал беспилотник. По его словам, он атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Там спасатели пытались потушить пожар.

Местные жители снимают видео и жалуются, что же это горит.

Местные жители радуются атаке на нефтебазу: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Горит резервуар нефтехранилища в Орле, над тушением работают более 60 человек,

– написали российские пропагандисты со ссылкой на пресс-службу властей в Орловской области.

Кстати, российский Орел расположен ориентировочно за более чем 200 километров до украинских городов на северо-востоке.

Где расположен российский город Орел: смотрите на карте

Кстати, вероятно, что пожар в Орле мощный. Ведь на рассвете пропагандисты написали, что власти города после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек.

Городской голова российского города Юрий Парахин заявил, что их переместили в пункт временного размещения.

У россиян была шумная ночь: кратко