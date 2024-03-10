Волонтер Сергей Притула опубликовал в своем телеграме интересный пост. Он отметил, что "ваши донаты клепали Таганрог".

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Самолет А-50 мог быть критически поврежден

И когда "пробивали коридор", и когда били по объекту! Как говорится, "Можем повторить" бесследно не проходит!

– подчеркнул Притула.



Дроны, на которые скидываются украинцы, успешно атаковали Таганрог / Фото из телеграма Притулы

Он сослался на собственные источники. Они сообщили, что самолет ДРЛО А-50, который находился в ангаре 66 на модернизации, с большой вероятностью получил критические повреждения. Связано это со значительными повреждениями самого ангара, в котором он был.

Также он добавил, что есть вероятность, что поражен еще один самолет. Поэтому он призвал скрестить пальцы и ожидать официального подтверждения.



Спутниковый снимок поврежденного ангара в Таганроге / Фото из телеграма Притулы

Сергей Притула поблагодарил доноров за поддержку, а защитников – за прекрасную работу. Также отметил, что донаты в Благотворительный фонд Сергея Притулы ежедневно работают на победу. Причем как на нулевых позициях, так и во вражеском тылу.

Что известно об атаке Таганрога и пожаре на авиазаводе