Волонтер Сергей Притула опубликовал в своем телеграме интересный пост. Он отметил, что "ваши донаты клепали Таганрог".

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Самолет А-50 мог быть критически поврежден

И когда "пробивали коридор", и когда били по объекту! Как говорится, "Можем повторить" бесследно не проходит!
– подчеркнул Притула.

Источники подтверждают атаку Таганрога дронами
Дроны, на которые скидываются украинцы, успешно атаковали Таганрог / Фото из телеграма Притулы

Он сослался на собственные источники. Они сообщили, что самолет ДРЛО А-50, который находился в ангаре 66 на модернизации, с большой вероятностью получил критические повреждения. Связано это со значительными повреждениями самого ангара, в котором он был.

Также он добавил, что есть вероятность, что поражен еще один самолет. Поэтому он призвал скрестить пальцы и ожидать официального подтверждения.

Спутниковые снимки авиазавода в Таганроге, где был самолет А-50
Спутниковый снимок поврежденного ангара в Таганроге / Фото из телеграма Притулы

Сергей Притула поблагодарил доноров за поддержку, а защитников – за прекрасную работу. Также отметил, что донаты в Благотворительный фонд Сергея Притулы ежедневно работают на победу. Причем как на нулевых позициях, так и во вражеском тылу.

Что известно об атаке Таганрога и пожаре на авиазаводе

  • Собственно, в ночь на 9 марта российский Таганрог в Ростовской области подвергся массированной атаке дронами. По словам очевидцев, поврежден авиационный завод имени Бериева. О самой атаке заявлял губернатор области Василий Голубев. Он даже признал, что есть один раненый.
  • Сам Голубев около 02:30 заявлял, что регион под массированной атакой беспилотников. Тогда он писал, что последствия на земле якобы выясняют. В лучшей традиции оккупантов, он уверял, что работала российская ПВО.
  • А уже около 03:23 российскими телеграм-каналами начали распространяться сообщения от очевидцев. Они заявляли, что поврежден завод Бериева. Что там вспыхнул пожар.
  • Для понимания: на заводе имени Бериева занимаются строительством и ремонтом военных транспортных самолетов различных типов. Среди них – Ил-76, А-50 и Ил-78. А еще раньше на нем занимались производством стратегических бомбардировщиков, в частности Ту-95МС и Ту-142.