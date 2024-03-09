О взрывах в Курской области сообщили российские телеграм-каналы. Губернатор Старовойт традиционно придумывал байки о работе ПВО.

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Якобы сбили дрон

Итак, около 01:20 поступило сообщение о взрывах в Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Старовойт. Он обратился к жителям региона с призывом находиться дома и не покидать безопасных мест.

Интересно, что сначала прозвучали взрывы. А о ракетной опасности сообщили позже. Как говорится, забота во всей красе.

Позже тот же Старовойт начал распространять байки. Он заявлял, что над Курском якобы удалось сбить украинский беспилотник. Добавил, что последствия уточняются.

В Курской области прогремели взрывы: смотрите видео

Как пишет другой телеграм-канал, ссылаясь на местных жителей, около 01:15 над городом раздались четыре взрыва. Мол, пока не поступала информация о разрушениях.

К слову, о "много дронов" в небе над Таганрогом жалуются местные жители. Говорят, слышали по меньшей мере пять взрывов и то, что со стороны моря летят беспилотники.

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