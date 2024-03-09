О взрывах в Курской области сообщили российские телеграм-каналы. Губернатор Старовойт традиционно придумывал байки о работе ПВО.
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Якобы сбили дрон
Итак, около 01:20 поступило сообщение о взрывах в Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Старовойт. Он обратился к жителям региона с призывом находиться дома и не покидать безопасных мест.
Интересно, что сначала прозвучали взрывы. А о ракетной опасности сообщили позже. Как говорится, забота во всей красе.
Позже тот же Старовойт начал распространять байки. Он заявлял, что над Курском якобы удалось сбить украинский беспилотник. Добавил, что последствия уточняются.
В Курской области прогремели взрывы: смотрите видео
Как пишет другой телеграм-канал, ссылаясь на местных жителей, около 01:15 над городом раздались четыре взрыва. Мол, пока не поступала информация о разрушениях.
К слову, о "много дронов" в небе над Таганрогом жалуются местные жители. Говорят, слышали по меньшей мере пять взрывов и то, что со стороны моря летят беспилотники.
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Накануне беспилотник атаковал "Северсталь"
- Напомним, что 7 марта россияне также имели причины для жалоб. Они заявляли об атаке на металлургический комбинат "Северсталь". Вскоре в сеть выложили несколько видео, на которых можно увидеть момент попадания БПЛА в предприятие.
- На роликах сам беспилотник не видно. Впрочем, можно увидеть первые секунды попадания в "Северсталь" как изнутри, так и снаружи предприятия.
- Обратим внимание, что взрыв прогремел на металлургическом комбинате "Северсталь" в Череповце, что в Вологодской области. Интересно, что на самом предприятии придумывали всевозможные байки. Говорили что угодно, чтобы не признавать атаку беспилотником.
- Собственно, генеральный директор металлургического комбината утром заявлял, что якобы произошел "технологический инцидент" на заводе. В пресс-службе предприятия говорили, что произошло это на доменном предприятии. Мол, никто не пострадал. Также добавили, что "вывели в запланированный ранее ремонт" один из агрегатов. Об атаке беспилотников никакого упоминания.
- Между тем взрыв на "Северстали" подтвердили сами россияне. На атаку беспилотника пожаловался исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он также уверял, что прошло без нарушений в работе печи. Говорил, что предприятие якобы продолжает выполнять свою работу в штатном режиме.