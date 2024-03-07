На роликах не видно беспилотник. Но ярко видны первые секунды его попадания в "Северсталь". Причем как изнутри, так и снаружи предприятия.

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Густой дым окутал сооружение

Одно из видео показывает нам то, что происходило внутри металлургического комбината на момент атаки. Камеры наблюдения демонстрируют нам цех, в котором в какой-то момент камера зашаталась, после чего с потолка пошел густой темный дым, который окутал помещение.

Камеры наблюдения показали попадание беспилотника в "Северсталь" изнутри: смотрите видео

Еще один ролик позволяет нам увидеть то, что происходило извне. Камера зафиксировала, как над городом что-то ярко вспыхнуло. Собственно, это в Череповце результативно работала ПВО, которая "поймала" беспилотник о металлургический комбинат.

Яркая вспышка во время попадания беспилотника: смотрите видео

Комбинат атаковали беспилотником: что известно

Итак, 7 марта стало известно, что на металлургическом комбинате "Северсталь" в Череповце прогремел взрыв. Расположен он в Вологодской области.

Сообщение о том, что произошло, поступило от российских СМИ. Интересно, что на самом предприятии придумывали всевозможные байки, лишь бы не подтверждать атаку беспилотником.

Генеральный директор металлургического комбината утром уверял, что якобы на заводе произошел "технологический инцидент". В пресс-службе предприятия отметили, что это произошло на доменном предприятии. И что, мол, никто не пострадал. Лишь добавили, что один из агрегатов "вывели в запланированный ранее ремонт". Что касается беспилотников, то о них никакого упоминания.

Вскоре сами же россияне подтвердили, что взрыв на "Северстали" произошел именно из-за атаки беспилотника. На нее пожаловался временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. В то же время он уверял, что обошлось без нарушений в работе печи. Мол, предприятие продолжает выполнять свою работу в штатном режиме.

Обратим внимание, что 6 марта стало известно, что под атаку беспилотником попал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Роман Старовойт. Источники 24 Канала в ГУР МО отметили, что удар по предприятию – работа украинской разведки.