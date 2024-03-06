Источник в Главном управлении разведки Министерства обороны 24 Канала сообщил, что это операция украинской разведки.

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Что известно об атаке Курска

Итак, утром в Курской области было крайне неспокойно. Известно, что в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорске.

Собственно, в течение утра 6 марта в Курской области дважды жаловались на то, что регион под атакой беспилотников.

Обратим внимание, что губернатор в Курской области Старовойт писал, что вспыхнул склад горюче-смазочных материалов. По данным же СМИ, беспилотник попал прямо в резервуар с топливом.

Позже журналисты уточнили, что под атаку беспилотников попал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске. И что БПЛА попал в резервуар, расположенный на территории предприятия. На месте пожарные пытались ликвидировать пожар.

Еще через несколько часов российские СМИ начали распространять информацию о том, что беспилотник якобы снова попал в Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске.