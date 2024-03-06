Сначала по местным сетям распространялась информация о том, что над Шагонарской ТЭЦ поднялся черный дым. Позже сообщали о том, что этому предшествовал взрыв.

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Количество пострадавших резко возросло

Глава Тувы Владислав Ховалиг в своем телеграме сообщил информацию о произошедшем. Он заявлял, что выясняют причины чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ. Также писал, что погибших нет, но 10 человек пострадали, и что их госпитализировали.

Над Шагонарской ТЭЦ поднимался густой черный дым: смотрите видео

На месте работают оперативные службы, сооружение окружили. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, регионального Минохраны, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий,

– отметил он.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 16. А по состоянию на 6 утра по Киеву российские СМИ пишут, что уже 18 человек пострадали. Причем шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Параллельно по сети распространяется информация и о 20 пострадавших, но проверить ее правдивость не удается. Известно, что у большинства отравление угарным газом, а также ожоги. Также пишут, что еще могут быть люди под завалами.

На Шагонарской ТЭЦ ликвидируют последствия взрыва: смотрите видео

Как сообщил потом глава Тувы, на месте продолжают работать все службы. По состоянию на 6 утра по Киеву ведутся поиски еще трех сотрудников Шагонарской ТЭЦ под завалами.

На Шагонарской ТЭЦ произошел мощный взрыв / Фото из местных телеграм-каналов

Позже представители местной власти пообещали, что в Шагонаре возобновят подачу тепла 6 марта.

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