Под атакой БПЛА 5 марта оказалась нефтебаза в селе Долгое Белгородской области. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

Смотрите также На территорию нефтяного терминала в Санкт-Петербурге упал дрон

Что уже известно о последствиях атаки

Губернатор Гладков заявил, что в Губкинском городском округе прогремел взрыв. После вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.

Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области / Фото из сети

На месте прилета уже работают оперативные и аварийные службы. Официально пострадавших якобы "нет".

Тем временем в сети уже публикуют первые фото с места событий. Российские телеграм-каналы пишут, что горит один резервуар.