Під атакою БпЛА 5 березня опинилася нафтобаза в селі Довге Бєлгородської області. Про це з посилання на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що вже відомо про наслідки атаки
Губернатор Гладков заявив, що у Губкінському міському окрузі прогримів вибух. Опісля спалазнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.
Дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області / Фото з мережі
На місці прильоту вже працюють оперативні й аварійні служби. Офіційно постраждалих нібито "немає".
Тим часом у мережі вже публікують перші фото з місця подій. Російські телеграм-канали пишуть, що горить один резервуар.
Пожежа на нафтобазі в Бєлгородській області / Фото з мережі