Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначають, що дрон перевозив 20 кілограмів вибухівки.

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Семиметровий безпілотник із 20 кілограмами вибухівки знайшли на території петербурзького нафтотермінала,

– ідеться у повідомленні.

Уточнюють, що дрон без крила помітив співробітник підприємства під час обходу – він відразу викликав оперслужби. Сталось це 3 березня, а відповідно атака – ще 2 березня.

"За нашими даними, це виявився БпЛА літакового типу з розмахом крил у сім метрів, у хвостовій частині якого було встановлено італійський двоциліндровий двигун Gilardoni. Безпілотник знешкодили там, обійшлося навіть без вибуху", – ідеться в повідомленні.

Не вперше до терміналів долітають дрони

Це вже друге падіння БПЛА на територію "петербурзького нафтового термінала".

Перше було 18 січня – під час першої з початку повномасштабної війни атаки дронів на Ленінградську область.

Пізніше стало відомо, що атака була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Причому один із дронів пролетів над маєтками російських олігархів та палацом диктатора Владіміра Путіна.