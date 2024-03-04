У Росії підірвали залізничний міст – рух поїздів паралізовано.

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️ Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у самарській області на росії.



️ 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.



Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «полімєр» у місті чапаєвск самарської області.



️ З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе.