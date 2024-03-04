На россии взорвали железнодорожный мост - движение поездов парализовано



главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в самарской области на россии.



️ 4 марта 2024 года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.



Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск самарской области.



️ Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно.