Вечером 2 марта в российских телеграм-каналах заявили, что из-за угрозы атаки дронов оккупанты объявили план "Кавьер" в аэропорту Санкт-Петербурга. Речь шла об аэропорту Пулково.
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Губернатор "слил" кадры ПВО
Ранее росСМИ сообщали, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработала российская противовоздушная оборона.
Глава региона Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале уверял, что цели были сбиты над акваторией и побережьем Финского залива.
В Ленинградской области сбили беспилотник: смотрите видео
По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений в результате работы противовоздушной обороны нет, что является довольно странным, учитывая "умелые" способности вражеской ПВО.
Более того, губернатор Ленинградской области догадался обнародовать кадры сбития беспилотника, чтобы подтвердить свои слова. Впрочем, впоследствии он отредактировал свое сообщение.
Вместо видео он опубликовал скриншот с записи, размыв нижнюю часть кадра. Однако предыдущий вариант публикации уже разлетелся по сети.
Дрозденко обнародовал кадры работы российской ПВО: смотрите видео
Пользователи сразу начали жаловаться, что через обнародованное видео можно было понять место, где расположен комплекс российской "ПВО".
Что известно о взрывах в Ленинградской области: основное
- Российские телеграмм-каналы сообщали, что в районе порта Бронка произошло два мощных взрыва. В аэропорту Пулково с 19:32 по 20:03 вводили ограничения на вылет и прилет самолетов. Тогда же отмечали, что над Финским заливом сбили беспилотник.
- Российское минобороны уверяло, что над территорией Ленинградской области был сбит якобы украинский беспилотник. Это якобы был БПЛА самолетного типа и сбит он был около 19:30 по киевскому времени.
- Ранее, в ночь на 2 марта, в российском Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Неизвестный беспилотник врезался в жилой дом, повредив его. Однако целью этого летательного аппарата было совсем другое место.
- Российские пропагандисты заявили, что возможной целью неизвестного беспилотника могла быть местная нефтебаза "Ручьи". Этот инфраструктурный объект расположен на расстоянии менее чем один километр от места попадания в дом.