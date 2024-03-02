Взрыв прогремел накануне, 1 марта, ориентировочно в 23:00 по местному времени. По данным официальных экстренных служб, причина взрыва – неисправность электрооборудования, однако телеграм-каналы написали о заложенной взрывчатке, сообщает 24 Канал.

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Что случилось на подстанции в Екатеринбурге

В российском Екатеринбурге на улице Шефской произошел взрыв в районе электроподстанции "Калининская".

Спасатели заявили, что, мол, речь идет о неисправности электрооборудования. Именно это сопровождалось "хлопком и яркой вспышкой", который могли наблюдать местные, живущие неподалеку.

Кроме того, пропагандисты со ссылкой на источники написали, что якобы причиной может быть короткое замыкание и дальнейшее повреждение одного из трансформаторов.

Российские оперативные службы заверили, что якобы:

инцидент не вызвал нарушения энергоснабжения районов столицы Среднего Урала,

электрооборудование подстанции "Калининская" работает в штатном режиме.

У россиян традиционно нет пострадавших, только работают специалисты.

Взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге: смотрите видео

Однако в российских телеграм-каналах озвучили другую причину взрыва – там сработало самодельное взрывное устройство и правоохранители пытаются выяснить, как оно оказалось на территории предприятия.

Кстати, электроподстанция "Калининская" питает светом 3 оборонных завода:

Машиностроительный завод имени Калинина – производит военную технику;

Турбомоторный – проектирует, изготавливает и обслуживает паровые и газовые турбины, которые нужны и для военно-морского флота;

Уралмаш – согласно открытым данным, изготавливает экскаваторы для горнодобывающих предприятий, дробильно-размольное оборудование, подъемные шахтные машины, тяжелые мостовые краны, оборудование для АЭС.

Что рассказала украинская разведка

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что у россиян продолжается деградация инфраструктуры. Более того, то, что взрывается в России – ответственность, в частности, российских властей.

Но на этой территории есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить как можно скорее в единственный законный способ вооруженной борьбы против кровавого путинского режима,

– объяснил Юсов.

У россиян взрывалось в Санкт-Петербурге