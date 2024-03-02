Вибух пролунав напередодні, 1 березня, орієнтовно о 23:00 за місцевим часом. За даними офіційних екстрених служб, причина вибуху – несправність електрообладнання, проте телеграм-канали написали про закладену вибухівку, пише 24 Канал.

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Що трапилось на підстанції в Єкатеринбурзі

В російському Єкатеринбурзі на вулиці Шефській трапився вибух в районі електропідстанції "Калининська".

Рятувальники заявили, що, мовляв, мовиться про несправність електрообладнання. Саме це супроводжувалось "бавовною та яскравим спалахом", який могли спостерігати місцеві, що живуть неподалік.

Окрім того, пропагандисти з посиланням на джерела написали, що буцімто причиною може бути коротке замикання та подальше пошкодження одного із трансформаторів.

Російські оперативні служби запевнили, що нібито:

інцидент не спричинив порушення енергопостачання районів столиці Середнього Уралу,

електроустаткування підстанції "Калининська" працює у штатному режимі.

У росіян традиційно немає постраждалих, тільки працюють спеціалісти.

Вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі: дивіться відео

Проте в російських телеграм-каналах озвучили іншу причину вибуху – там спрацював саморобний вибуховий пристрій й правоохоронці намагаються з'ясувати, як він опинився на території підприємства.

До речі, електропідстанція Калининська" живить світлом 3 оборонні заводи:

Машинобудівний завод імені Калініна – виробляє військову техніку;

Турбомоторний – проектує, виготовляє та обслуговує парові та газові турбіни, які потрібні й для військово-морського флоту;

Уралмаш – згідно з відкритими даними, виготовляє екскаватори для гірничодобувних підприємств, дробильно-розмольне обладнання, підйомні шахтні машини, важкі мостові крани, обладнання для АЕС.

Що розповіла українська розвідка

Представник української розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що у росіян продовжується деградація інфраструктури. Ба більше, те, що вибухає в Росії – відповідальність, зокрема, російської влади.

Але на цій території є небайдужі громадяни, які не можуть миритись з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити якомога швидше у єдиний законний спосіб збройної боротьби проти кривавого путінського режиму,

– пояснив Юсов.

У росіян вибухало в Санкт-Петербурзі