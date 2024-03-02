Ймовірною ціллю атаки ЗМІ називали місцеву нафтобазу "Струмки", яка розташована біля пошкодженого будинку. Однак російські засоби боротьби знову відпрацювати не так, як було потрібно.
Дивіться також Врізається в будинок, далі сильний вибух: у мережі показали "збиття" дрона у Петербурзі
Атака на Петербург
Вночі 2 березня невідомий безпілотник атакував Санкт-Петербург. Російські ЗМІ писали, що "славнозвісна пе-пе-о" працює по ньому. Згодом очевидці почали повідомляти, що поряд з одним із будинків нібито впали уламки БпЛА.
Відомо, що уламки впали на житловий будинок у Красногвардійському районі міста. Зазначається, що балкони у будинку зруйновані, пошкодження видно на всіх поверхах — близько 100 мешканців тимчасово евакуювали.
Тут половину будинку рознесло, пацани. БпЛА упав,
– ділиться очевидець.
Наслідки атаки на Санкт-Петербург: дивіться відео
Далі цей же росіянин розповів, що він стояв у сусідньому будинку і й бачив безпосередньо влучання в об'єкт. За його словами, там "все повибивало".
Руйнування будинку у внаслідок роботи ППО: обережно, нецензурна лексика (18+)
За словами місцевої влади, постраждалих немає. Через деякий час після першого удару російські пропагандисти почали писати про загрозу повторного удару – якого так і не сталося.
Вибухи у Росії
- У ніч на 1 березня жителі Дзержинська Нижньогородської області бідкались про вибухи. Ймовірно, дрони намагалися уразити містоутворюючий завод імені Свердлова, що є важливою частиною російського військово-промислового комплексу.
- Днем раніше невідомі безпілотники фіксували у Курській області – там писали про загрозу ракетного удару, однак місцеві повідомляли, що чули звуки дрона. Згодом пропагандисти писали, що у небі над регіоном вдалося збити один український безпілотник.
- Трохи раніше – 27 лютого, дрони також атакували Курськ. Там пролунав потужний вибух. Влада писала, нібито гучні звуки ж результатом роботи їх повітряно-космічних сил.