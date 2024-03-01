Про вибухи повідомила низка російських телеграм-каналів. Згодом, з'явилось більше деталей. 24 Канал зібрав усі дані, що відомі станом на зараз.

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"Жителі Дзержинська Нижегородської області Росії повідомили про вибухи", – писало видання нібито "незалежних російських журналістів" ASTRA.

Атака українських БПЛА

Далі російські ЗМІ повідимили, що звуки вибухів – це спроба ЗСУ атакувати містоутворюючий завод імені Свердлова у Дзержинську Нижегородської області. Який входить у військово-промисловий комплекс Росії.

Зазначають, що згалом до виробництва нібито летіли три безпілотники. За даними росЗМІ, ніхто не постраждав.

Довідка. ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони. За це у червні минулого року його включили до списку санкцій ЄС.

В міноборони Росії прокоментували інцидент

У ніч на 1 березня протиповітряна оборона окупантів нібито знищила чотири безпілотники. Принаймні, про це прозвітувало міноборони Росії.

Зазначають, що один БПЛА знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони перехопили над Нижегородською областю.

Запевнили, що промоб'єкти в порядку

Глава російського Дзержинська Іван Носков теж на ранок прозвітував про ситуацію в місті. Він взявся заспокоювати жителів і зазначив, що "жертв після атаки немає".

"Промоб'єкти у Дзержинську Нижегородської області працюють штатно, жертв після атаки БПЛА немає", – повідомив у телеграмі Носков.

Більше про завод

23 червня 2023 року ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" входить до списку санкцій країн Євросоюзу, адже виробляє вибухові речовини "які використовуються російськими військами під час військового вторгнення Росії в Україну".

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Діяльність заводу дозволяє споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, у тому числі для систем вертолітного мінування та протитанкових мін та боєголовок до ракетних комплексів ППО.