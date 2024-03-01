О взрывах сообщил ряд российских телеграмм-каналов. Впоследствии, появилось больше деталей. 24 Канал собрал все данные, известные по состоянию на сейчас.

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"Жители Дзержинска Нижегородской области России сообщили о взрывах", – писало издание якобы "независимых российских журналистов" ASTRA.

Атака украинских БПЛА

Далее российские СМИ сообщили, что звуки взрывов – это попытка ВСУ атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Который входит в военно-промышленный комплекс России.

Отмечают, что сгоряча к производству якобы летели три беспилотника. По данным росСМИ, никто не пострадал.

Справка. ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны. За это в июне прошлого года его включили в санкционный список ЕС.

В минобороны России прокомментировали инцидент

В ночь на 1 марта противовоздушная оборона оккупантов якобы уничтожила четыре беспилотника. По крайней мере, об этом отчиталось минобороны России.

Отмечают, что один БПЛА уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.

Заверили, что промобъекты в порядке

Глава российского Дзержинска Иван Носков тоже на утро отчитался о ситуации в городе. Он взялся успокаивать жителей и отметил, что "жертв после атаки нет".

"Промобъекты в Дзержинске Нижегородской области работают штатно, жертв после атаки БПЛА нет", – сообщил в телеграмме Носков.

Больше о заводе

23 июня 2023 года ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" входит в санкционный список стран Евросоюза, ведь производит взрывчатые вещества "используемые российскими войсками во время военного вторжения России в Украину".

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Деятельность завода позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и противотанковых мин и боеголовок к ракетным комплексам ПВО.