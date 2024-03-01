06:31, 1 марта

Журналист Михаил Ткач провел расследование относительно импорта российской агропродукции в Польшу. Выяснилось, что грузовики сотнями единиц едут через Беларусь в Польшу и в обратном направлении.

Ввоз зерна из России происходит на фоне протестов фермеров и блокирования границы с Украиной.

Только за три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсового шрота почти на 8 миллионов долларов США,

– рассказал Михаил Ткач.

В районе пункта пропуска "Кукурики" он обнаружил значительное количество грузовиков, которые беспрепятственно въезжают в Польшу из Беларуси.

Российская сельскохозяйственная продукция сначала перевозится в Беларусь, где в специализированных центрах перегружается на грузовики с польской регистрацией. После этого она направляется в Польшу и попадает в крупные компании.