О главных событиях дня по состоянию на 1 марта, ситуацию на фронте, дипломатические победы – читайте в материале 24 Канала.
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Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь
Журналист Михаил Ткач провел расследование относительно импорта российской агропродукции в Польшу. Выяснилось, что грузовики сотнями единиц едут через Беларусь в Польшу и в обратном направлении.
Ввоз зерна из России происходит на фоне протестов фермеров и блокирования границы с Украиной.
Только за три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсового шрота почти на 8 миллионов долларов США,
– рассказал Михаил Ткач.
В районе пункта пропуска "Кукурики" он обнаружил значительное количество грузовиков, которые беспрепятственно въезжают в Польшу из Беларуси.
Российская сельскохозяйственная продукция сначала перевозится в Беларусь, где в специализированных центрах перегружается на грузовики с польской регистрацией. После этого она направляется в Польшу и попадает в крупные компании.
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ГУР показало работу спецподразделения "Group 13"
В ГУР МО рассказали, что благодаря спецподразделению "Group 13" были уничтожены российские корабли большой "Цезарь Куников", ракетный катер "Ивановец", а также десантные катера "Акула" и "Серна".
Кроме того, эти операторы также повредили российский корабль "Иван Хурс" и патрульный корабль "Сергей Котов"
Сейчас эти мастера новейшего морского боевого искусства и их командир с позывным "Тринадцатый" отмечают годовщину создания подразделения!