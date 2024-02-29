В издании отмечают, что наше государство, вероятно, будет пытаться до второй половины 2024 года удерживать линию фронта как можно дольше. В то время Киеву могут предоставить F-16, а также должно вырасти производство боеприпасов с Запада.

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Какими могут быть планы Украины

Обозреватели отмечают, что такое развитие событий дало бы возможность Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление. Его бы наше государство должно было осуществить уже в 2025 году.

В издании также цитируют главу военного комитета НАТО Роба Бауэра. Он говорит, что для Кремля, по-прежнему, проблемой будет большое наступление. Ведь несмотря на то, что в Украине не хватает ресурсов, России необходимо будет больше своих бойцов, тяжелых танков и транспортных средств.

У Путина больше артиллерии, он имеет возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не достиг полного успеха с точки зрения увеличения, например, танков и бронетехники,

– заметил Бауэр.

Он также обратил внимание на недавние данные, которые демонстрируют колоссальные потери врага. По словам адмирала, соотношение 1:7 свидетельствует, что Путину нужно будет много сил, чтобы одержать победу над украинцами.

Украина и самолеты F-16

Как написало издание Foreign Policy 18 февраля, первые западные истребители F-16 наше государство может получить уже летом 2024 года. Не исключают, что речь идет об июне.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, когда комментировал статьи СМИ, отметил, что точно неизвестно, когда Киеву предоставят F-16. Вместе с тем следует понимать, что "процесс идет", и что наше государство в экстренном порядке переходит на эти воздушные суда западного образца.

Параллельно Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, отметил, что по графику идет процесс передачи Украине истребителей F-16. Заметим, что нашему государству должны передать более 20 воздушных судов.

Обратим внимание, что авиационную коалицию по обучению украинских пилотов возглавили Нидерланды и Дания. У этих государств есть специальные авиатренажеры, которые позволяют осваивать американские истребители F-16.

Заметим, что Дания начала обучение первой группы украинских пилотов в августе 2023 года. Тогда сообщали, что речь идет о восьми летчиках, которые овладевают F-16. Как рассказывал Юрий Игнат в ноябре прошлого года, наши пилоты в Дании уже проходили подготовку в воздухе. Делали они это совместно с инструкторами на западных истребителях.