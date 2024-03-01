06:31, 1 березня

Журналіст Михайло Ткач провів розслідування щодо імпорту російської агропродукції у Польщі. З'ясувалося, що вантажівки сотнями одиниць їдуть через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.

Ввезення збіжжя з Росії відбувається на тлі протестів фермерів і блокування кордону з Україною.

Лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на 8 мільйонів доларів США,

– розповів Михайло Ткач.

У районі пункту пропуску "Кукурики" він виявив значну кількість вантажівок, які безперешкодно в'їжджають до Польщі з Білорусі.

Російська сільськогосподарська продукція спочатку перевозиться до Білорусі, де в спеціалізованих центрах перевантажується на вантажівки з польською реєстрацією. Після цього вона прямує до Польщі й потрапляє до великих компаній.