Про головні події дня станом на 1 березня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь
Журналіст Михайло Ткач провів розслідування щодо імпорту російської агропродукції у Польщі. З'ясувалося, що вантажівки сотнями одиниць їдуть через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.
Ввезення збіжжя з Росії відбувається на тлі протестів фермерів і блокування кордону з Україною.
Лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на 8 мільйонів доларів США,
– розповів Михайло Ткач.
У районі пункту пропуску "Кукурики" він виявив значну кількість вантажівок, які безперешкодно в'їжджають до Польщі з Білорусі.
Російська сільськогосподарська продукція спочатку перевозиться до Білорусі, де в спеціалізованих центрах перевантажується на вантажівки з польською реєстрацією. Після цього вона прямує до Польщі й потрапляє до великих компаній.
На Тернопільщині помер чоловік, йому стало погано у військкоматі
На Тернопільщині, помер чоловік, якого "швидка" забрала з території місцевого військкомату. За попередніми даними, медики діагностували у чоловіка напад судом, в анамнезі – епілепсію.
Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено.
ГУР показало роботу спецпідрозділу "Group 13"
У ГУР МО розповіли, що завдяки спецпідрозділу "Group 13" були знищені російські кораблі великий "Цезар Куніков", ракетний катер "Івановєц", а також десантні катери "Акула" та "Серна".
Крім того, ці оператори також пошкодили російський корабель "Іван Хурс" та патрульний корабель "Сергій Котов".'
Нині ці майстри новітнього морського бойового мистецтва та їхній командир з позивним "Тринадцятий" відзначають річницю створення підрозділу!