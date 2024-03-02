У російському Санкт-Петербурзі вночі проти 2 березня нібито була атака дронів. Телеграм-канали пишуть, що БпЛА врізався у житловий будинок, передає 24 Канал.

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На місці працюють екстрені служби

Очевидці розповідають, що побачили у небі спалах та почули гучний звук вибуху. Мовиться про жителів Піскарівського проспекту. Там нібито уламки БпЛА впали поряд з одним із будинків.

Попередньо, вибиті вікна у квартирі. Про постраждалих не повідомляється. На місці працюють екстрені служби. Офіційної інформації про подію поки що немає.



У Росії публікують кадри із нібито наслідками / Скриншот 24 Каналу

За інформацією російських телеграм-каналів евакуйовано 100 людей. Безпілотник влетів між перекриттями будинку №161 Піскарівським проспектом.

Наслідки атаки БпЛА: дивіться відео

Росію атакують дрони