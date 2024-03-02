У російському Санкт-Петербурзі вночі проти 2 березня нібито була атака дронів. Телеграм-канали пишуть, що БпЛА врізався у житловий будинок, передає 24 Канал.
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На місці працюють екстрені служби
Очевидці розповідають, що побачили у небі спалах та почули гучний звук вибуху. Мовиться про жителів Піскарівського проспекту. Там нібито уламки БпЛА впали поряд з одним із будинків.
Попередньо, вибиті вікна у квартирі. Про постраждалих не повідомляється. На місці працюють екстрені служби. Офіційної інформації про подію поки що немає.
У Росії публікують кадри із нібито наслідками / Скриншот 24 Каналу
За інформацією російських телеграм-каналів евакуйовано 100 людей. Безпілотник влетів між перекриттями будинку №161 Піскарівським проспектом.
Наслідки атаки БпЛА: дивіться відео
Росію атакують дрони
- Уночі 1 березня в Росії було голосно: жителі Дзержинська Нижньогородської області бідкались про вибухи. У місті розташований важливий об'єкт військового-промислового комплексу Росії. Далі російські ЗМІ повідомили, що звуки вибухів – це спроба ЗСУ атакувати містоутворюючий завод імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області.
- Вночі проти 29 лютого 2024 року у Росії знову заявили про "спробу терористичної атаки" із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території держави. Черговий БпЛА нібито збили над Курською областю. У Росії заявляли, що цей дрон нібито було знищено силами протиповітряноїї оборони.
- Губернатор Брянської області Росії 27 лютого повідомляв про атаку "українських дронів". Безпілотники зафіксували над Клинцівським районом. За словами Алєксандра Богомаза, два дрони були знищені "російською ППО", обійшлось без жертв та руйнувань.