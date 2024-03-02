В российском Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта якобы была атака дронов. Телеграмм-каналы пишут, что БпЛА врезался в жилой дом, передает 24 Канал.

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На месте работают экстренные службы

Очевидцы рассказывают, что увидели в небе вспышку и услышали громкий звук взрыва. Говорится о жителях Пискаревского проспекта. Там якобы обломки БпЛА упали рядом с одним из домов.

Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.



В России публикуют кадры с якобы последствиями / Скриншот 24 Канала

По информации российских телеграм-каналов эвакуированы 100 человек. Беспилотник влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту.

Последствия атаки БпЛА: смотрите видео

Россию атакуют дроны