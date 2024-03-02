В российском Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта якобы была атака дронов. Телеграмм-каналы пишут, что БпЛА врезался в жилой дом, передает 24 Канал.
Смотрите также "Присоединение Приднестровья к России": что там происходит, готова ли Украина и кому выгоден вброс
На месте работают экстренные службы
Очевидцы рассказывают, что увидели в небе вспышку и услышали громкий звук взрыва. Говорится о жителях Пискаревского проспекта. Там якобы обломки БпЛА упали рядом с одним из домов.
Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.
В России публикуют кадры с якобы последствиями / Скриншот 24 Канала
По информации российских телеграм-каналов эвакуированы 100 человек. Беспилотник влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту.
Последствия атаки БпЛА: смотрите видео
Россию атакуют дроны
- Ночью 1 марта в России было громко: жители Дзержинска Нижегородской области жаловались на взрывы. В городе расположен важный объект военно-промышленного комплекса России. Далее российские СМИ сообщили, что звуки взрывов – это попытка ВСУ атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.
- В ночь на 29 февраля 2024 года в России снова заявили о "попытке террористической атаки" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории государства. Очередной БпЛА якобы сбили над Курской областью. В России заявляли, что этот дрон якобы был уничтожен силами противовоздушной обороны.
- Губернатор Брянской области России 27 февраля сообщал об атаке "украинских дронов". Беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом. По словам Александра Богомаза, два дрона были уничтожены "российской ПВО", обошлось без жертв и разрушений.