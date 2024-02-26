В информационное пространство “неожиданно” ворвалась тема Приднестровья, контролируемого Россией анклава на территории Молдовы и на границе с Украиной. Ситуацию вынуждены были комментировать как глава военной разведки, так и даже президент Владимир Зеленский.

24 Канал рассказывает и объясняет, что же стало причиной беспокойства и существуют ли вообще для этого хоть какие-то основания.

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Откуда взялось заявление о "присоединении Приднестровья к России" и стоит ли в это верить?

28 февраля 2024 года в Тирасполе, что является столицей самопровозглашенного и никем не признанного анклава, должно пройти собрание якобы "местных депутатов". И якобы они должны обратиться к Путину в стиле Сальдо, который попросил о "присоединении к России".

Обратите внимание! Так называемую "ПМР" признают только контролируемые Россией анклавы, которые были захвачены в Грузии, при этом даже Россия не решается на такой шаг, хотя активно раздает российские паспорта всем тамошним жителям.

22 февраля 2024 года о такой возможности написал на своей фейсбук-странице молдавский политик с приднестровским бэкграундом Геннадий Чорба. Этот господин учился в Киеве в конце 1980-х в очень престижном военном вузе, также имеет диплом приднестровского университета (кстати, носит имя Тараса Шевченко).

Чорба работал "министром" в администрации сепаратистов и отвечал за СМИ, участвовал в местных "схемах" и даже получил несколько лет заключения (якобы за критику режима). Отбыл за решеткой 13 месяцев и был освобожден решением фейкового местного "Верховного суда", который заменил реальный срок на условный. Сейчас господин Чорба является критиком режима сепаратистов.

Есть ли у Чорбы какие-то инсайды? Возможно, но само сообщение Геннадия Чорбы на фейсбуке не содержит ссылки на какие-то инсайды, а является некой "аналитикой с колена".

В этом могут убедиться все желающие:

Вывод об "обращении" местных сепаратистов к Путину основывается на:

фактах того, что 19 февраля глава "ПМР" Красносельский снова начал заявлять о безумном давлении Кишинева и подготовке иностранных диверсантов (конечно, украинцев, но не только), для проведения в Приднестровье терактов.

заявлениях главы МИД России Лаврова, что его государство не бросит на произвол судьбы своих граждан в Молдове (жителям анклава активно раздают российские паспорта),

а самое главное – на 29 февраля 2024 года запланировано обращение Путина к Федеральному собранию.

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Может ли это произойти?

В случае России, учитывая ее действия и поступки, давно должен действовать принцип презумпции виновности, то есть в любой ситуации логичным будет предполагать худший вариант.

Это государство давно и сознательно выбрало путь эскалации и осквернения всех возможных норм международного права, а потому объявление о "присоединении" очередных "исторических территорий" уже никого не удивит. Особенно накануне выборов Путина. Для электоральной автократии, которой является Россия, этот ритуал представляется важным, а потому Путину было бы неплохо иметь какие-то "победы".

Собственно, он уже начал их одерживать – это и кровавый штурм Авдеевки (не забудьте пассаж старика об эпическом захвате 19 домов), и казнь Навального, и триумфальное (нет) интервью ютуберу Карлсону. Так что объявление о "победе" в Приднестровье представляется логичным и может объясняться попыткой повторить так называемый "крымский консенсус", когда захват украинского полуострова резко поднял популярность диктатора среди россиян.

Произойдет ли это? Мы не знаем. Однако люди, которые по определению должны это знать, говорят, что нет. По словам главы ГУР Буданова, сепаратисты не планируют каких-то пафосных обращений и реальных шагов.

Обратите внимание! В Молдове пока не располагают информацией о дестабилизации в Приднестровье в ближайшее время.



В то же время правоохранительные органы страны пристально следят за всем, что происходит в Приднестровье и Гагаузии из-за попыток Москвы дестабилизировать ситуацию в стране.

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А если все же произойдет?

Если Россия действительно решится провернуть такую "спецоперацию", это было бы самоубийством. У агрессора пока нет ресурсов, чтобы помочь своим в анклаве: их корабли в Черном море боятся сунуться, потому что там их ждут дроны "Магура" и "Морской малюк". Так же самолеты и вертолеты россиян станут легкой целью украинских ВВС, а связи с анклавом по суше у России нет.

Остаются лишь несколько батальонов в самой "ПМР" и потенциально – местное ополчение, плюс отряды боевиков из пророссийской автономии Гагаузии (если они существуют в природе).

Боеспособность и комплектность этого "воинства" вызывают серьезные вопросы, впрочем, на фоне вооруженных сил Молдовы даже они могут быть грозной силой. Но это в вакууме, а в реальной жизни Кишиневу обязательно придут на помощь соседи – украинцы и румыны (страна НАТО, между прочим).



Карта Приднестровья и Молдовы / Инфографика krymr.com

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Украинские чиновники неоднократно заявляли, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи – Украина точно предоставит ее,

– посол Украины Марко Шевченко о ситуации в Молдове.

На самом деле это был бы, возможно, даже и неплохой вариант, поскольку бы он развязал руки Украине, окончательно решил вопрос сепаратистов, восстановил территориальную целостность Молдовы. Однако в Кишиневе пока не готовы к таким радикальным шагам и ждут "подарка судьбы", который не факт, что когда-то и произойдет.

В то же время со стороны Приднестровья, вероятно, могут применять какие-то провокации. Как пример – стрельба в направлении границы. По крайней мере это предположила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас там не наблюдается вражеская активность. Учебно-методическую работу подразделения проводят регулярно. Они усиливают свои навыки по работе в составе штурмовых групп. Это проводится на учебной базе, на основе тренировок. Можно предположить, что, вероятно, могут быть задействованы провокации типа стрельбы в направлении границы. Но мы готовы к любому развитию событий", – отметила она.

К встрече диверсионно-разведывательных групп Украина также готова.

"Даже если диверсионно-разведывательные группы решатся на провокации, застрянут в ближайшей полосе. Россия сейчас использует информационное пространство, пытаясь давить на сознание людей, продвигая свои нарративы. Но с этим мы также работаем", – добавила она.

Вражеский ресурс, спрятанный в "приднестровский карман", тщательно отслеживается со стороны Украины, заверила Гуменюк.

Кому нужен был вброс и может ли это быть "внутренними" разборками?

Здесь несколько вариантов.

Первый – российская ИПСО "за триста рублей". Тема действительно наделала шума в информационном пространстве и заставила некоторых заволноваться. Впрочем, получить с этого всего выгоду россиянам будет очень трудно, если вообще возможно.

Второй вариант – местные приднестровские "темы".

Не секрет, что "ПМР" – это такая себе современная пиратская республика, что много лет паразитировала на слабости Молдовы, амбициях России и желании нагреть руки некоторых в Украине.

За последние 20 лет Приднестровье стало важным контрабандным хабом и очень хорошо на этом зарабатывало – местные "бароны" стали "шерифами" и выстроили пеструю систему, которая всех устраивала.

Ситуация изменилась после 24 февраля 2022 года, когда Украина перекрыла границу. Из-за этого "ПМР" оказалась в блокаде. Выход, впрочем, нашелся – местные элиты решили "немного забыть", что они являются сателлитами России, а потому "закрыли глаза" на то, что логистические пути украинского зерна пошли через контролируемую ими территорию. Ну, ведь политика является политикой, а экономика – экономикой.

Таким образом, в "ПМР" пришло новое "улучшение", а еще – на горизонте замаячили перспективы вступления Молдовы в ЕС. В такой ситуации в российском анклаве стали все больше думать о близком Кишиневе, чем о далекой Москве.

Конечно, такая ситуация не всем нравится в Тирасполе. В отличие от экономической элиты, у местных политиков шансов сохранить свое влияние и власть в новых реалиях не так и много, поэтому в анклаве началась "политическая дискуссия" и именно ее проявления мы видим сейчас.

Третий вариант, наиболее банальный. Пост на фейсбуке – это просто пост на фейсбуке, пусть его и комментируют в "Институте изучения войны", генерал Буданов и даже президент Зеленский. Господин Чорба имеет право на собственную аналитику в соцсетях и на собственные 15 минут славы, после которых мы все вернемся к более важным вопросам.