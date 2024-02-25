Известно, что сепаратисты планируют обратиться к Путину из-за экономического давления со стороны Кишинева. Свое мнение по этому поводу высказал Владимир Зеленский на большой пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Может ли так называемое Приднестровье стать частью России

На следующей неделе руководители так называемого Приднестровья в Молдове будут выборы. Есть немало заявлений о том, что они якобы захотят присоединиться к России. Румынский журналист спросил, готова ли Украина помочь Молдове, если все же возникнет такая необходимость.

У нас война идет – это первое. Мы воюем с Россией – это второе. Молдова к нам с какими-либо подобными запросами не обращалась. Но я не уверен, на следующей неделе (сепаратисты из Приднестровья – 24 Канал) на это пойдут,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины объяснил, что согласно той информации, которой он владеет, сомнительно, что так называемое Приднестровье выразит желание о присоединении к России.