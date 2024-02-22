Вероятно, сепаратисты будут просить российского диктатора о присоединении к России из-за экономического давления со стороны Кишинева. В Кишиневе уже отреагировали на этот "выпад" со стороны Приднестровья.
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Приднестровье готовит обращение к Путину
Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба рассказал молдавским журналистам, что лидер сепаратистов Приднестровья Владимир Красносельский созвал так называемый "съезд депутатов всех уровней" на 28 февраля. Именно там, вероятно, планируют сделать обращение к Путину о "присоединении республики" к России.
Чорба отметил, что считает неслучайным тот факт, что собрание состоится за день до запланированного обращения приднестровских сепаратистов. Ведь уже 29 февраля глава Кремля может объявить о послании своему Федеральному собранию, которое будет принимать решение о согласовании запроса.
Оппозиционер также подчеркнул, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "Москва не позволит страдать своим гражданам в Приднестровье". Это была реакция на митинг в столице ПМР Тирасполе, где протестовали против "экономического давления со стороны Молдовы".
Напоследок Чорба призвал так называемых депутатов Приднестровья не допустить принятия любых обращений в Москву. Ведь это даст Путину "повод нанести удар по территории Республики Молдова, включая Приднестровье".
В Кишиневе отреагировали на намерения Приднестровья
В молдавском Бюро реинтеграции отреагировали на информацию о намерениях Приднестровья присоединиться к России. В бюро отметили, что находятся в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами на фоне сообщений из сепаратистского региона.
Там отметили, что, по имеющейся у Кишинева информации, пока нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться.
Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он берет на себя в случае неразумных шагов,
– заявили в Кишиневе.
Заявления Приднестровья не будут иметь последствий
- Исполнительный директор Украинского института будущего, советник командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша Вадим Денисенко в своем материале разложил по полочкам, какие последствия будут иметь заявления Приднестровья о "съезде депутатов" и "присоединении к России". Он отметил, что вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России – близка к нулю.
- Исполнительный директор Украинского института будущего подчеркнул, что пока в Украине идет война Тирасполь не будет делать резких движений к России. В частности, основной целью Приднестровья в первую очередь является отмена пошлины на товары с молдавской стороны, из-за чего сепаратистская республика теряет 16 миллионов долларов США в год.
- В то же время Денисенко отметил, что до того, как было объявлено о созыве съезда, состоялись контакты украинского МИД с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и вице-премьером Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном. Тогда были достигнуты договоренности о проработке вопроса восстановления консульских услуг в Приднестровье.