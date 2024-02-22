Ймовірно, сепаратисти проситимуть російського диктатора про приєднання до Росії через економічний тиск з боку Кишинева. У Кишиневі вже відреагували на цей "випад" з боку Придністров'я.

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Придністров'я готує звернення до Путіна

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба розповів молдавським журналістам, що лідер сепаратистів Придністров'я Володимир Красносельський скликав так званий "з'їзд депутатів усіх рівнів" на 28 лютого. Саме там, імовірно, планують зробити звернення до Путіна про "приєднання республіки" до Росії.

Чорба наголосив, що вважає невипадковим той факт, що збори відбудуться за день до запланованого звернення придністровських сепаратистів. Адже вже 29 лютого очільник Кремля може оголосити про послання своїм Федеральним зборам, які ухвалюватимуть рішення про погодження запиту.

Опозиціонер також підкреслив, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що "Москва не дозволить страждати своїм громадянам у Придністров'ї". Це була реакція на мітинг у столиці ПМР Тирасполі, де протестували проти "економічного тиску з боку Молдови".

Наостанок Чорба закликав так званих депутатів Придністров'я не допустити ухвалення будь-яких звернень до Москви. Адже це дасть Путіну "привід завдати удару по території Республіки Молдова, включно з Придністров'ям".

У Кишиневі відреагували на наміри Придністров'я

У молдовському Бюро реінтеграції відреагували на інформацію про наміри Придністров'я приєднатися до Росії. У бюро наголосили, що перебувають у постійному контакті з Місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами на тлі повідомлень із сепаратистського регіону.

Там наголосили, що, за наявною у Кишинева інформацією, наразі немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися.

Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків,

– заявили у Кишиневі.

Заяви Придністров'я не матимуть наслідків