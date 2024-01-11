Аналітики вважають, що до таких дій Кремль може вдатись для того, щоб спровокувати нестабільність в Молдові, а також, щоб змінити ситуацію щодо українського експорту зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.

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Навіщо Кремлю у Придністров'ї операція під чужим прапором

Аналітики написали, що, можливо, Кремль дає вказівки учасникам підтримуваної Росією сепаратистської республіки Придністров'я встановити інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором у рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

Адже 10 січня 2024 року Міністерство державної безпеки Придністров'я оприлюднило пресреліз, в якому стверджується, що 7 січня стався "інцидент" – тоді "двох громадян Придністров'я переправили на територію України", проте влада з'ясовує обставини.

Водночас російські пропагандисти опублікували інтерв'ю з так званим президентом Придністров'я Вадимом Красносельським, де він переконував, що "мілітаризація" Молдови загрожує Придністров'ю, звинувачував Кишинів у припиненні переговорів із Придністров'ям і наголошував на "широких" угодах про співпрацю Придністров'я з Росією. На думку аналітиків, ймовірно, це частина спроб створити інформаційні умови, спрямовані на:

дестабілізацію Молдови,

виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні.

Кремль може використати операції під чужим прапором у Придністров'ї як спробу заявити, що Росія повинна захищати етнічних росіян і російськомовних,

– кажуть в ISW.

Там пригадали, що МЗС Росії заявило 10 січня, що викликало посла Молдови, щоб висловити протест проти "недружніх дій" Молдови, включно з "політично мотивованим переслідуванням російських і російськомовних ЗМІ" і "випадків дискримінації російських громадян, які в'їжджають до Молдови".

Російське МЗС взялось погрожувати, що, мовляв, якщо такі дії триватимуть, то "російська сторона залишає за собою право вжити додаткових заходів у відповідь";

Також російське міністерство заявило, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Молдова планує допомагати НАТО в підготовці українських військ на молдовській території. На думку Росії, це буде рівнозначно "безпосередній участі" Молдови у бойових діях на боці України.

Чиновники Кремля нещодавно посилили посилання на "співвітчизників за кордоном" і "русский мир" – поняття, які Росія часто використовує, щоб виправдати своє право "захищати" етнічних росіян і російськомовних за межами своїх кордонів. Зокрема, Росія використовувала подібні виправдання, коли в 1992 році здійснила військову інтервенцію на користь сепаратистського Придністров'я,

– заявили аналітики.

Вони переконані, що Росія намагалась створити інформаційні умови для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї у квітні 2022 та лютому 2023 року, проте зазнала невдачі частково з економічних причин. В американському Інституті вивчення війни пояснюють, що:

Кремль не зміг втягнути Придністров'я у свою війну в Україні в той час, оскільки придністровський бізнес – особливо бізнес молдовсько-російського бізнесмена Віктора Гушана, який фактично контролює уряд регіону та значну частину його економіки – отримував вигоду від зв'язків із Заходом та Україною;

в той час, оскільки придністровський бізнес – особливо бізнес молдовсько-російського бізнесмена Віктора Гушана, який фактично контролює уряд регіону та значну частину його економіки – отримував вигоду від зв'язків із Заходом та Україною; угода про поглиблену зону вільної торгівлі між ЄС і Молдовою дозволила придністровським компаніям, зареєстрованим у Молдові, користуватися безмитним доступом до ринків ЄС за умови проходження молдовських митних перевірок;

нещодавні зміни до митного кодексу Молдови вимагають від придністровських підприємств сплачувати ввізні мита до Молдови, можливо, порушили ці переваги;

останніми місяцями Кишинів також заявив про свою готовність спочатку приєднатися до ЄС без Придністров'я, що ще більше позбавить придністровський бізнес особливого доступу до ринків ЄС.

Як Росія через Придністров'я хоче вплинути на наше зерно

Кремль також може відновити свої зусилля з використання Придністров'я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати експорт українського зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря,

– написали в ISW.

Там додали, посилаючись на Reuters, що в румунському чорноморському порту Констанца 2023 року відвантажили 36 мільйонів метричних тонн зерна – це рекордний показник. При цьому близько 40 % цих постачань становило українське зерно.

Фахівці ISW дійшли висновку, що Кремль може розглядати операцію у Придністров'ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, попри ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря.