Сейчас в украинской разведке не подтверждают информацию об "обращении" к Путину о присоединении ПМР к России. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.
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Приднестровье не будет обращаться к России по поводу присоединения
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что, по данным разведки, информация, что 28 февраля так называемая власть Приднестровья якобы попросит Россию, чтобы та присоединила их в свой состав, пока не подтверждается.
В то же время источники УП отметили, что информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического молдавского процесса. В частности, таким образом приднестровская "власть" оказывает определенное давление на Кишинев с целью защиты своих экономических интересов.
Депутаты Приднестровья якобы планировали обратиться к Путину
- Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба сообщил молдавским журналистам, что лидер сепаратистов ПМР Владимир Красносельский созвал на 28 февраля "съезд депутатов всех уровней". Ожидается, что во время этого собрания будет принято обращение к президенту России Путину с просьбой рассмотреть возможность "присоединения" республики в состав России.
- На эту информацию отреагировали в молдавском Бюро реинтеграции. В организации заверили, что, по имеющейся у Кишинева информации, пока нет оснований считать, что ситуация в Приднестровье может ухудшиться, в частности, в Молдове уверены, что Тирасполь пока не решится на этот роковой шаг.
- В то же время исполнительный директор Украинского института будущего, советник командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша – Вадим Денисенко отметил, что вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России – близка к нулю. Более того, сейчас так называемая власть ПМР пытается налаживать контакты с Украиной и другими государствами, но не с Россией.
- Кроме того, оппозиционер Чорба призвал так называемых депутатов Приднестровья не допустить принятия любых обращений к Москве. Ведь это даст Путину "повод нанести удар по территории Республики Молдова, включая Приднестровье".